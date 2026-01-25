Luto en las carreteras de Canarias: el fin de semana deja 3 muertos y múltiples heridos

Las carreteras de Canarias han vivido uno de sus fines de semana más dramáticos en lo que va de 2026. Entre el sábado 24 y el domingo 25 de enero, la siniestralidad vial se ha cobrado la vida de tres personas y ha dejado un saldo de 16 heridos, algunos de ellos en estado crítico.
Los accidentes se han concentrado principalmente en las islas de Tenerife y Gran Canaria, activando en múltiples ocasiones los recursos de emergencia del 112 Canarias.
Sábado de luto en la TF-5 y Las Palmas
La tragedia comenzó a fraguarse el sábado al mediodía en la autopista del norte de Tenerife. Una mujer de 43 años perdió la vida tras una salida de vía y posterior vuelco en la TF-5, concretamente en la salida de Los Naranjeros. A pesar de los esfuerzos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que realizó maniobras de reanimación avanzada, solo se pudo confirmar su fallecimiento. En el mismo coche viajaban otras tres personas que resultaron heridas de carácter leve.
Horas más tarde, la fatalidad se trasladó a Gran Canaria. A las 22:56 horas, un hombre fallecía tras ser atropellado en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria. El impacto fue letal y el personal sanitario no tuvo opción de intervención.
Domingo crítico: Choques frontales e incendios
La madrugada del domingo no dio tregua. En la GC-1, a la altura de Juan Grande (San Bartolomé de Tirajana), se produjo una violenta colisión frontal entre dos vehículos. El impacto provocó que ambos volcaran y uno de ellos terminara envuelto en llamas. El balance en este punto fue de una mujer de 35 años fallecida y tres heridos leves que fueron evacuados al Hospital Doctor Negrín.
Un herido crítico en La Matanza y gravedad en la capital
La jornada del sábado también dejó un herido en estado crítico en La Matanza de Acentejo. Una colisión entre dos turismos en la TF-217 derivó en el atropello de dos peatones. El conductor de uno de los coches, un hombre de 76 años, entró en parada cardiorrespiratoria y fue trasladado de urgencia al Hospital de La Candelaria.
Por otro lado, la mañana de este domingo se registró otro accidente de gravedad en Santa Cruz de Tenerife. Tres jóvenes resultaron heridos —uno de ellos grave con múltiples traumatismos— tras estrellar su vehículo contra un muro en la calle Rositen, entre los barrios de La Gallega y El Chorrillo. Los afectados, de entre 21 y 23 años, permanecen ingresados en la Residencia de La Candelaria.