Manny Manuel actuará en la gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El cantante puertorriqueño Manny Manuel actuará en la Gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife el próximo 11 de febrero.
El anuncio lo realizó el alcalde, José Manuel Bermúdez, en el transcurso del acto de inauguración del Carnaval celebrado en la noche de este viernes en el paseo Teniente Francisco Grandi Giraud.
Una velada en la que se dio a conocer, previo sorteo, el orden de salida al escenario de las candidatas a reina en sus diferentes modalidades: adulta, infantil y mayores.
Este acto ha supuesto el pistoletazo de salida para el Carnaval 2026, dedicado a los ‘Ritmos Latinos’.