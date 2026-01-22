Ordenan la retirada inmediata de maquillaje vendido en perfumerías de España por contener una sustancia prohibida

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado del cese de la comercialización, retirada del mercado y recuperación del lote MS24L01 del maquillaje Mya Beauty Tin, tras detectarse la presencia del colorante Violeta Básico 10 (CI 45170) en una de las sombras de ojos incluidas en el producto.
En concreto, el colorante se ha localizado en la sombra de ojos con brillo de color morado del estuche de maquillaje.
El uso de esta sustancia en productos cosméticos está prohibido por el Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, que regula la seguridad de este tipo de productos en la Unión Europea.
La empresa Anexos Aromya S.L., responsable de la comercialización en el mercado del producto en España, ha iniciado la retirada de los puntos de venta, así como la recuperación de las unidades ya adquiridas por los consumidores.
El estuche se distribuía tanto en perfumerías como a través de canales de venta online.
La AEMPS ha trasladado esta información a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión.
Además, recomienda a las personas que dispongan en sus domicilios de productos pertenecientes al lote afectado que dejen de utilizarlo y acudan al establecimiento donde lo adquirieron para su devolución.