“La sanidad en El Sauzal ha subido un 300% con el centro de salud del casco, la obra de la que me siento más orgulloso en este mandato”

Mariano Pérez presume que el Ayuntamiento de El Sauzal ha vuelto a sacar un diez en transparencia, una calificación que certifica que “se están haciendo las cosas bien” y que hay un trabajo de equipo para que la vida del municipio “sea clara”. Pero también se siente satisfecho del equilibrio que hay en los barrios, de la planificación de viviendas sociales, y del apoyo de otras administraciones, fundamentalmente económico, para hacer realidad proyectos importantes.
-Ya se entrado en carrera electoral hacia 2027. Coalición Canaria (CC) publicó un periódico en el mes de diciembre haciendo un balance de los dos años y medio de mandato. ¿Cuáles son los objetivos conseguidos hasta el momento?
“En este tiempo se han invertido 25 millones de euros y este año tenemos más de seis millones y medio, una cifra que es importante para un municipio pequeño como El Sauzal. Creo que en lo que va de mandato las cosas se han hecho bien y ahora empezamos a rematar todos los proyectos iniciados hace dos años y medio más las obras nuevas”.
-¿Cuándo se abrirá el nuevo cementerio?
“Está terminado pero faltan las placas solares, una obra que está adjudicada, igual que el mobiliario. Una vez que esté lista, lo inauguramos. Mes y medio, dos meses como muy tarde, pero será en el primer semestre de este año. Luego hay una segunda fase que consiste en la construcción de aparcamientos, una actuación para la que también tenemos presupuesto, por lo tanto, hay que contratar y ejecutar. Cuando hablamos del cementerio hablamos de un proyecto importante, con capacidad para unos 200 nichos aunque el objetivo es ampliar este número. Además de cumplir con la nueva normativa, es una obra de diseño que hay que visitar porque es ‘made in El Sauzal’, es decir, que tiene sello propio. La idea es que sea un lugar agradable, con mucha luz, zonas ajardinadas, baños adaptados, una sala anexa y una plaza exterior. Prácticamente no hay escaleras, es un espacio a dos alturas. Quizás sea un modelo a copiar por otros municipios, como ha ocurrido con nuestro auditorio”.
-¿Y la oficina de turismo?
“Es una obra del Cabildo de Tenerife que está finalizada casi al 80%. Espero que en este primer semestre también lo esté de manera definitiva”.
-¿Es optimista con el anfiteatro de la Sierva de Dios?
“La obra íntegra, que también incluye la canalización del barranco, está incluida en el presupuesto del Cabildo de este año. Lo más complejo es esta última actuación, pero si no es este año creo que el próximo puede estar lista. Es una obra importante, porque si finalmente la Siervita es beatificada queremos que se convierta en un lugar con mucha paz, que la gente pueda visitar y que sirva para pensar y relajarse”.
-¿Se ha tomado alguna medida para paliar la escasez de aparcamientos en el casco del municipio?
“Hemos alquilado una parcela a unos 200 metros del casco y estamos canalizando un barranco con Gesplan donde puede haber capacidad para unas 200 plazas, justo frente al mercado municipal. Con la apertura del nuevo consultorio médico del casco también hemos ampliado las plazas. Además, en la zona comercial hemos puesto el límite horario a dos horas para que no se ocupen plazas y destinarlas a las personas que quieran hacer allí sus compras tranquilamente sin preocuparse por el coche. Una medida que es fundamental para fomentar el comercio local”.
-El año pasado anunció una nueva línea de subvenciones para ayudar a los autónomos y empresarios locales ante la subida de tasas e impuestos. ¿Ha tenido que posponer otras actuaciones y proyectos para poder hacer frente a este compromiso?
“Lo hicimos porque sabemos lo mal que lo están pasando los autónomos y comerciantes general. Hay establecimientos que tuvieron que cerrar por la falta de personal y hay otros que están abocados a hacerlo por la subida de impuestos y tasas a las que se deben enfrentar este año, por eso tenemos que ayudarles con los gastos. Tras reunirme con el 80% del sector creo que salieron más tranquilos porque mi compromiso es repartir estas ayudas con el remanente de 2025 que será entre 240.000 y 280.000 euros. Las cantidades oscilarán entre los 3.000 y los 350 euros por solicitante, dependiendo del tamaño del local y la dedicación del empresario. Tengo claro que si tengo que dejar de asfaltar tres calles menos para ayudar a mantener la cultura, el comercio, el deporte y a las personas en general, lo haré”.
-¿Cree que la gente entiende que se asfalten menos calles si están en mal estado para ayudar a determinados sectores?
“Sí, porque eso marca las prioridades de un ayuntamiento. Si una calle no se asfalta hoy se hace dentro de seis meses, aunque en nuestro caso el mantenimiento es frecuente porque creemos que lo importante de las obras no es hacerlas sino mantenerlas, por lo tanto, estamos al día. Y para ello es importante salir y estar en la calle. Eso lo aprendí de Paulino Rivero, por eso salgo una vez a la semana a recorrer todo el pueblo y ver los detalles, una pilona que está caída, la rotura de una tapa del contenedor, una farola fundida, hay que cuidar el municipio”.
-¿Sigue sintiéndose solo en su lucha con el mirador de La Garañona?
“Ahora mismo soy más optimista porque hay una empresa de turismo del Gobierno de Canarias que habló con el Ayuntamiento y ve viable la obra. Tengo la esperanza que finalmente salga. Es otra obra ‘made in El sauzal’, una especie de plataforma flotante de aviones en la que uno siente la sensación de estar en el aire y solo ve el mar. De hacerse realidad, será uno de los miradores más bonitos del Norte de Tenerife, pero necesitamos dinero”.
-¿Cuál es la obra de la que se siente más orgulloso en este mandato?
“Sin duda, del nuevo centro de salud del casco, porque los servicios que se prestan han beneficiado a los vecinos y vecinas. Este mes hace justo un año que lo inauguramos y de tener solo cuatro servicios, actualmente hay servicio de fisioterapia, una sala para tratamientos de Sintrom, un área de extracciones, y el doble de médicos y de sanitarios. Creo que la sanidad en El Sauzal ha subido un 300%”.
-¿Le ha ahorrado un dolor de cabeza que se haya descartado una desaladora en Rojas?
“Se rumoreó y siempre se habló de una desaladora en la comarca pero nunca me han trasladado nada oficialmente. Desde luego, si me lo hubieran dicho, me hubiera ahorrado un dolor de cabeza”.
-¿Usted se hubiera opuesto?
“Rojas es un espacio natural protegido y lo lógico es que hubiéramos luchado para que no se instale en el municipio”.
-En el mandato anterior se le intentó dar un impulso al Plan de la Costa de Acentejo pero al final está aparcado. ¿Es necesario aprobar este documento?
“La sensación es que llevamos 20 años con este plan y la verdad es que no ha caminado mucho. Cuando se transfirieron las competencias del Gobierno de Canarias al Cabildo estaba prácticamente aprobado, pero ese cambio lo paralizó y había que empezar de nuevo y se hizo con muchas dificultades. En estos momentos está en exposición pública, con lo cual, el primer paso ya está dado. Espero que tras la presentación de las alegaciones no haya que esperar 20 años más y que salga adelante en el próximo mandato ya que en este es muy difícil”.
-El próximo año, coincidiendo con la finalización del mandato, cumplen 20 años al frente del Ayuntamiento. ¿Le gustaría seguir?
“Esto es como las parejas, un día te llevas muy bien, y al siguiente, no tanto (se ríe). Es un tema de ilusión y de ganas, no de edad. Y aunque tengo 65 años y ya me puedo jubilar, en estos momentos tengo mucha ilusión y me gustaría terminar algunos proyectos pero lo cierto es que esto nunca acaba, hoy son unos, y mañana son otros. Será entre los meses de junio y julio cuando hable con mis compañeros y también tome la decisión a nivel familiar porque el partido nos pide los nombres de los cabezas de lista en octubre. Mi mujer me dice que continúe y mis hijos que me dedique a otra cosa, pero yo no estoy pensando en eso sino en lo que hay que hacer el lunes”.