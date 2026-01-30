Fallece Arturo Lodeiro, exjuez decano de Granadilla y referente del coaching espiritual

El corazón de Arturo Lodeiro, exjuez decano de Granadilla de Abona, se detuvo, incomprensiblemente, a los 34 años. Un paro cardíaco se llevó, el pasado 24 de enero, a este joven madrileño que derrochaba entusiasmo y amabilidad, y que disfrutaba de una nueva etapa que acababa de inaugurar en su vida.
Tras colgar la toga en diciembre de 2024, decidió dar un volantazo a su vida para dedicarse de lleno al campo del coaching y la espiritualidad con el objetivo de “atacar la angustia humana de raíz”, como confesó en una entrevista con DIARIO DE AVISOS, en la que manifestó que “ver a tanta gente sufriendo cada día” le había dado una perspectiva de lo que realmente quería hacer con su vida, resumida en una frase muy suya: “Quiero aliviar el sufrimiento humano y, en la medida de lo posible, erradicarlo, y la Justicia solo me permitía aliviarlo”.
Su experiencia como juez le abrió los ojos a una nueva realidad a la que se entregó en cuerpo y alma. Creó en WhatsApp y en una plataforma en la web cometounity.com un espacio de meditación gratuito, que llamó Despazio, y actualmente volcaba sus esfuerzos en crear una comunidad a la que quería transmitir su voluntad de redefinir el éxito a través de la paz, un concepto que colocaba en el centro de gravedad de sus acciones y explicaciones: “La paz es la base, el camino, el origen, el destino y la brújula”, defendía.
Art, que era el nombre que empleaba en los foros de meditación, ultimaba la publicación de su primer libro, titulado This is Art (Esto es arte). Terminó de escribirlo, aunque se encontraba estos días en el proceso de revisión de su contenido y verificación de su formato. En sus páginas ofrecía al lector la posibilidad de descubrir el placer de “crear, jugar y aprender” para hacerle llegar a una conclusión final: “Somos artistas de la vida”.
Su familia y sus amigos más próximos destacan su generosidad y brillantez y se refieren a él como alguien “profundamente bueno” que dedicó su vida a acompañar a otros en la búsqueda de su propio camino, ayudando a aliviar su sufrimiento y aportándoles luz.
En su último contacto con este periódico, hace justo un mes, Arturo Lodeiro se mostraba entusiasmado con su libro y nos anunció su intención de potenciar su “plataforma de paz” en Internet. Su mensaje de voz por WhatsApp finalizó con una frase que define a una persona que derrochaba empatía y buenas vibraciones: “Espero que estés disfrutando de la vida, que es muy hermosa”.