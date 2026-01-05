Luto por la muerte de María Alayón, la aficionada que nunca falló al CD Tenerife

El fallecimiento de María Alayón ha generado una ola de mensajes de cariño y reconocimiento en redes sociales por parte de instituciones, representantes públicos y del entorno deportivo de la Isla.
El Club Deportivo Tenerife fue uno de los primeros en rendirle homenaje a través de un emotivo mensaje en Facebook, en el que destacó su “amor por estos colores y puro sentimiento tinerfeñista”, recordando su implicación como integrante de la Peña El Teide y agradeciendo su entrega y pasión blanquiazul.
El club subrayó además que este viernes, con motivo del partido ante el CF Talavera, el CD Tenerife sentirá ese apoyo y ese cariño que siempre caracterizó a María Alayón como aficionada fiel, despidiéndose de ella con un mensaje de agradecimiento y un “descansa en paz” que ha sido ampliamente compartido por seguidores y aficionados.
A las muestras de condolencia se sumó también el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien recordó públicamente su trato cercano con María Alayón y su presencia constante en las colas para acceder tanto a los actos de los Reyes Magos como a los eventos del Carnaval.
En su mensaje, Bermúdez la definió como “tinerfeñista hasta la médula, carnavalera de corazón y voluntaria del Hospital San Juan de Dios”, destacando su compromiso, alegría y generosidad.