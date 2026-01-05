cd tenerife

Luto por la muerte de María Alayón, la aficionada que nunca falló al CD Tenerife

“Tinerfeñista hasta la médula, carnavalera de corazón y voluntaria del Hospital San Juan de Dios", destacaba en un mensaje en Facebook el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez
El fallecimiento de María Alayón ha generado una ola de mensajes de cariño y reconocimiento en redes sociales por parte de instituciones, representantes públicos y del entorno deportivo de la Isla.

El Club Deportivo Tenerife fue uno de los primeros en rendirle homenaje a través de un emotivo mensaje en Facebook, en el que destacó su “amor por estos colores y puro sentimiento tinerfeñista”, recordando su implicación como integrante de la Peña El Teide y agradeciendo su entrega y pasión blanquiazul.

El club subrayó además que este viernes, con motivo del partido ante el CF Talavera, el CD Tenerife sentirá ese apoyo y ese cariño que siempre caracterizó a María Alayón como aficionada fiel, despidiéndose de ella con un mensaje de agradecimiento y un “descansa en paz” que ha sido ampliamente compartido por seguidores y aficionados.

A las muestras de condolencia se sumó también el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien recordó públicamente su trato cercano con María Alayón y su presencia constante en las colas para acceder tanto a los actos de los Reyes Magos como a los eventos del Carnaval.

En su mensaje, Bermúdez la definió como “tinerfeñista hasta la médula, carnavalera de corazón y voluntaria del Hospital San Juan de Dios”, destacando su compromiso, alegría y generosidad.

