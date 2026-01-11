No da crédito tras una multa en el parking privado de un restaurante en Tenerife: “¿Estamos locos o qué les pasa?”

Un vídeo publicado en TikTok ayer sábado, 10 de enero, ha desatado un intenso debate entre conductores en Tenerife. El usuario @ebraxboxmarolox denuncia que fue multado por la policía mientras tenía su coche estacionado en el parking privado de un restaurante ubicado en el municipio de La Matanza, donde se encontraba comiendo.
“Me multaron por tener el coche aparcado, según ellos, en doble fila, cuando no hay señalización y es el parking de un restaurante donde estaba comiendo”, explica en la descripción del vídeo, que en pocas horas acumuló cientos de interacciones y decenas de comentarios.
El propio afectado insiste en que el espacio donde dejó el vehículo pertenece al establecimiento. También subraya que, a su juicio, no había elementos que justificaran la sanción: “Me multan por doble fila cuando no hay línea en el suelo”.
@ebraxboxmarolox
ayer en la matanza me multaron por tener el coche aparcado, según ellos,en doble fila, cuando no hay señalización y es el parking de un restaurante donde estaba comiendo♬ sonido original – ebraxboxmarolox
¿Se puede multar en un parking “privado” en Tenerife?
La publicación no tardó en abrir una discusión que se ha repetido en los comentarios del vídeo. Algunos usuarios sostienen que la policía no puede sancionar en un estacionamiento privado, al tratarse de una propiedad particular. “No pueden multar en el estacionamiento de un restaurante”, afirma uno de los mensajes más apoyados.
Otros, en cambio, defienden la postura contraria: que sí es posible multar en determinados espacios privados si son de uso público. Varios comentaristas argumentan que ocurre lo mismo en parkings de centros comerciales o grandes superficies, donde el acceso es libre y la normativa de tráfico se aplica de forma similar a la vía pública. “Claro que pueden multar, es privado de uso público”, señala otro usuario.
La discusión se amplía con matices: algunos apuntan a la titularidad real del suelo, otros a la existencia o no de barreras de acceso, y otros a si la actuación policial puede depender de un requerimiento del propietario del terreno.
¿Qué dice la normativa de tráfico?
Lo cierto es que la normativa de tráfico sí puede aplicarse en terrenos privados cuando esos espacios están abiertos a una colectividad indeterminada de usuarios. Es decir: cuando cualquiera puede entrar con su coche sin control de acceso.
La Guardia Civil o la Policía Local pueden sancionar por infracciones como bloquear la circulación, aparcar en doble fila o no respetar señales de tráfico en un parking que no tiene control de acceso y al que puede acceder cualquier conductor —porque, legalmente, ese espacio se considera de uso público aunque la finca sea de titularidad privada.