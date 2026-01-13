Invitan a la orquesta tinerfeña Nueva Línea a ‘La Revuelta’

La orquesta tinerfeña Nueva Línea está en boca de todos. Prueba de ello es que se hablara de ella este lunes, 12 de enero, en el programa La Revuelta, presentado por David Broncano, durante la intervención de la colaboradora Lalachus.
En un momento del espacio, la colaboradora agradeció el recibimiento del presentador, “pero yo quiero que me deeeees…”, y fue entonces cuando el público cantó al unísono “un besito nada más”.
Ante la reacción de sorpresa de Broncano, Lalachus le explicó que se trata de un éxito viral de Nueva Línea, una orquesta de Tenerife. “Está todo el rato en mi cabeza”, le dijo al presentador mientras él valoró la canción de “muy tropical”.
La colaboradora aseguró que ha invitado al grupo a acudir al programa. “Les he dicho ‘quiero que vengáis’, que si no Pablo Motos hace su TikTok y ya deja de ser viral”, bromeó.
Durante su breve intervención, Lalachus consiguió arrancar la melodía entre el público en varias ocasiones.
De las verbenas de Tenerife a ser viral en redes
Nueva Línea es una orquesta con más de 30 años de trayectoria. En la actualidad está integrada por nueve personas, con cuatro solistas femeninas —Sofía, Raquel, Maite y Alicia, de entre 18 y 24 años— y cinco músicos profesionales.
En el último año ha superado los 600.000 seguidores en TikTok y acumula millones de reproducciones en distintas plataformas. Uno de sus vídeos más difundidos supera los 35 millones de visualizaciones.
El impulso a su proyección en redes llegó con su versión de Una noche de copas, tema compuesto y producido en 1984 por Juan Carlos Calderón, cuya reinterpretación comenzó a circular en TikTok hasta alcanzar una amplia difusión, especialmente en Latinoamérica.
La visibilidad del grupo se ha visto reforzada tras la difusión de sus canciones por parte del artista canario Quevedo en redes sociales.
Las cuatro vocalistas proceden de Arafo, Güímar y Fasnia, y compaginan la actividad musical con estudios universitarios, primeros trabajos y formación continua.
Nueva Línea salta a los escenarios nacionales
También este lunes, 12 de enero, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, publicó un vídeo junto a las integrantes de la orquesta en el que baila algunos de sus temas más reconocidos y expresa su reconocimiento al trabajo del grupo y a su proyección exterior.
Días antes, el 10 de enero, Nueva Línea participó en los Army Awards 2026, celebrados en el Madrid Arena. El evento reunió a 5.000 personas y contó con un cartel en el que figuraban artistas como Omar Montes, Kidd Keo, RVFV, Fernando Costa y el espectáculo de hipnosis de Aryel Altamar.
La orquesta ha anunciado una nueva cita en la capital: Nueva Línea actuará en Live Las Ventas de Madrid el próximo 1 de febrero, dentro de la conmemoración de más de 30 años de trayectoria sobre los escenarios.
Las entradas están disponibles hoy, martes, a partir de las 12:00 horas.