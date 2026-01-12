Rosa Dávila se rinde al fenómeno viral de la orquesta tinerfeña Nueva Línea y se arranca a bailar: “Están arrasando”

Ni despacho, ni protocolo, ni discursos. Esta vez hubo ritmo, sonrisas y mucho baile. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, compartió en la tarde de este lunes, 12 de enero de 2026, un vídeo junto a las integrantes de Nueva Línea, la orquesta tinerfeña que se ha convertido en uno de los fenómenos musicales más virales del momento.
La presidenta insular no duda en bailar algunos de los temas más populares del grupo, como Un beso o su versión de Una noche de copas, que son muy reconocibles para cualquier asiduo a las verbenas en Canarias.
“Es un honor recibir en el Cabildo de Tenerife a la orquesta tinerfeña Nueva Linea, protagonista de un fenómeno que está arrasando en redes sociales. Queremos felicitarles y reconocer su talento y su trabajo. Gracias por llevar el nombre de Tenerife por todo el mundo”, expresaba Dávila en la publicación en Instagram.
Nueva Línea: de las verbenas a millones de visualizaciones
Nueva Línea no es una orquesta cualquiera. Muy popular en fiestas y verbenas, en solo un año ha superado los 600.000 seguidores en TikTok, y uno de sus vídeos musicales roza ya los 35 millones de visualizaciones. Un éxito digital que ha convertido a la formación en un auténtico fenómeno de redes… sin perder su esencia de música para bailar.
En un reportaje reciente, DIARIO DE AVISOS contaba que la orquesta, que tiene más de 30 años desde su fundación, en la actualidad está integrada por nueve personas.
Las cuatro solistas femeninas son Sofía, Raquel, Maite y Alicia, y tienen entre 18 y 24 años. Además, están acompañadas por cinco músicos profesionales.
Cariño a raudales en los comentarios
El vídeo de la presidenta no tardó en llenarse de mensajes de apoyo, orgullo y entusiasmo por parte de seguidores y perfiles de todo tipo en la red social. Entre los comentarios se podían leer felicitaciones como: “Un orgullo para Canarias”, “a romper los carnavales” o “unas mujeres que están haciendo bailar a todo el mundo”.
Incluso hubo quien resumió el fenómeno con una frase clara: “Las chicas de Nueva Línea, de éxito mundial, con millones de visualizaciones y de Tenerife”.