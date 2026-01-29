La orquesta tinerfeña Nueva Línea actuará este viernes en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La orquesta tinerfeña Nueva Línea actuará este viernes en la Preselección Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, que este año cumple su 50º aniversario.
Así lo ha informado el Ayuntamiento capitalino en una nota de prensa en la que agrega que las cuatro cantantes de la formación llevan una buena temporada arrasando en redes sociales.
De esta manera, han convertido a la orquesta, que tiene décadas de trayectoria, en un fenómeno viral y en la más escuchada en plataformas.
El cuarteto vocalista, las jóvenes Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla, y los cinco músicos que las acompañan hacen de canciones de verbena auténticos hits como ‘Una noche de copas’ o ‘Un beso’.