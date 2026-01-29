gran canaria

La orquesta tinerfeña Nueva Línea actuará este viernes en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El cuarteto vocalista, las jóvenes Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla, y los cinco músicos que las acompañan hacen de canciones de verbena auténticos hits como 'Una noche de copas' o 'Un beso'
El fenómeno viral de Nueva Línea llega a la final de murgas de Santa Cruz de Tenerife
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La orquesta tinerfeña Nueva Línea actuará este viernes en la Preselección Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, que este año cumple su 50º aniversario.

Así lo ha informado el Ayuntamiento capitalino en una nota de prensa en la que agrega que las cuatro cantantes de la formación llevan una buena temporada arrasando en redes sociales.

  1. De Arafo, al mundo: Nueva Línea y el fenómeno viral de ‘Una noche de copas’
  2. Una orquesta de Tenerife “arrasa” en TikTok con su ‘Noche de copas'Nueva Línea, la orquesta de Tenerife que arrasa en TikTok: “Todo un orgullo”

De esta manera, han convertido a la orquesta, que tiene décadas de trayectoria, en un fenómeno viral y en la más escuchada en plataformas.

El cuarteto vocalista, las jóvenes Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla, y los cinco músicos que las acompañan hacen de canciones de verbena auténticos hits como ‘Una noche de copas’ o ‘Un beso’.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas