Patea tus Montes se plantea el cierre después de 30 años

Después de 30 años, la empresa de turismo activo Patea Tus Montes ha decidido destinar un tiempo breve para replantearse los cimientos y tomar decisiones importantes entre las que se encuentra el posible cierre, confirma su fundador y gerente, José María Pérez Baso.
Patea Tus Montes ha pasado de ser un pequeño proyecto local que surgió en el año 1996 en La Orotava a convertirse en un referente porque marcó una forma diferente de hacer turismo en Canarias, ofreciendo experiencias únicas de senderismo y aventura.
Tres décadas en el subsector del ocio que no han estado exentas de dificultades, tanto internas como externas, y que han servido para consolidarse afrontando retos constantes.
“Los últimos 20 años han sido duros porque hemos ido a la misma velocidad que las redes sociales y la actividad streaming, en la que la gente cuenta sus excursiones por directo. Esa ha sido una carrera constante para estar al día y vender el ocio en la actualidad”, sostiene José María.
Pero, al mismo tiempo, “el medio natural se ha masificado y nosotros habíamos encontrado en el ocio un nicho laboral que con esa masificación también se ha multiplicado”, apunta.
Según el gerente, Patea Tus Montes “ha completado un ciclo en el que ha estado primero la ilusión, luego la formación, y también hubo momentos de bonanza económica, pero el sector se ha saturado con la aparición de nuevas empresas, y el mundo online ha facilitado que el ocio llegue de manera más rápida a la gente y ésta empiece a realizar actividades por cuenta propia sin contratar nuestros servicios”, señala.
José María no quiere apresurarse pero no puede negar que “le está viendo las orejas al lobo desde lejos” y, ante este panorama, cree que “es mejor bajarse del barco antes de que Patea tus Montes se hunda”.
Cuando iniciaron su andadura existían empresas, mayoritariamente alemanas, y “ocultas” en la recepción de los hoteles, que ofrecían este tipo de servicios pero “sin hacer ruido”. Sin embargo, “nosotros llegamos con nuestra juventud, muchas ganas, y empezamos a presentarnos a concursos, a ganar, y se empezó a hablar mucho de la empresa. El nombre elegido también ayudó a llegar al público, porque mucha gente sabía a qué nos dedicábamos”, subraya.