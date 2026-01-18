el jardín

‘Patocho’, el pato rescatado en una playa de Canarias: “Prohibido surfear sin el ala en condiciones”

La Policía explicó que el pato, afectuosamente apodado “Patocho”, ofreció “algo de resistencia” durante la intervención
'Patocho', el pato rescatado en una playa de Canarias: "Prohibido surfear sin el ala en condiciones"
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Curiosa situación la vivida esta mañana en una playa de Canarias cuando un pato ha tenido que ser rescatado por agentes policiales.

Según el mensaje compartido en la cuenta oficial de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, los agentes detectaron al animal con signos de dificultad y procedieron a atenderlo. En tono desenfadado, la Policía explicó que el pato, afectuosamente apodado “Patocho”, ofreció “algo de resistencia” durante la intervención —en lo que describieron como una negociación intensa— antes de ser asegurado.

  1. Una embarcación de recreo evita que una mujer muera ahogada en una playa de CanariasEligen una playa de Canarias como la “más original y secreta” de Europa

Con la situación de alerta meteorológica que atraviesa Canarias, no solo las personas están protegidas ante cualquier eventualidad, también patos como Patocho.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas