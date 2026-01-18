‘Patocho’, el pato rescatado en una playa de Canarias: “Prohibido surfear sin el ala en condiciones”

Curiosa situación la vivida esta mañana en una playa de Canarias cuando un pato ha tenido que ser rescatado por agentes policiales.
Según el mensaje compartido en la cuenta oficial de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, los agentes detectaron al animal con signos de dificultad y procedieron a atenderlo. En tono desenfadado, la Policía explicó que el pato, afectuosamente apodado “Patocho”, ofreció “algo de resistencia” durante la intervención —en lo que describieron como una negociación intensa— antes de ser asegurado.
Con la situación de alerta meteorológica que atraviesa Canarias, no solo las personas están protegidas ante cualquier eventualidad, también patos como Patocho.