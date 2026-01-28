sucesos

Persecución en La Laguna: un coche robado embiste a una patrulla de la Policía Local

La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido
La Policía Local de San Cristóbal de La Laguna inició en la tarde de este miércoles una persecución tras localizar un vehículo que constaba con denuncia por robo, según ha informado el propio cuerpo a través de sus canales oficiales.

Los hechos comenzaron en la zona de Finca España, cuando los agentes dieron el alto al conductor. Lejos de detenerse, el individuo embistió de forma deliberada al vehículo policial adscrito a Viogen y emprendió la huida a gran velocidad, conduciendo de manera temeraria por la vía de La Piterita, poniendo en riesgo al resto de usuarios de la carretera.

La persecución se prolongó durante varios minutos hasta que el vehículo fue interceptado en la calle Machado y Fiesco, donde el conductor volvió a colisionar con una patrulla, lo que permitió finalmente su detención.

Desde la Policía Local han confirmado que los agentes implicados se encuentran en buen estado, a pesar de la violencia del incidente. La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales del conductor.

