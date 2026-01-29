Peligrosa persecución en Tenerife: cinco jóvenes, entre ellos un menor, implicados en varios robos

La Policía Local de Arona detuvo a cinco jóvenes, entre ellos un menor de edad, a principios del mes de enero tras una peligrosa persecución por varias zonas del municipio. Los arrestados circulaban de forma temeraria en el interior de un vehículo sustraído y podrían estar implicados en varios robos con fuerza en establecimientos, según informó el cuerpo policial.
Los hechos se produjeron cuando una patrulla dio el alto reglamentario al vehículo, cuyos ocupantes hicieron caso omiso y emprendieron la huida a gran velocidad. La persecución comenzó en el núcleo poblacional de La Camella y continuó por Cabo Blanco y Buzanada, llegando incluso a circular en sentido contrario por varias calles, lo que generó un grave riesgo para la seguridad vial.
Gracias a la coordinación de las patrullas en servicio, el vehículo fue finalmente interceptado en la zona de Malpaso, donde los ocupantes fueron reducidos y detenidos. La Policía Local destaca la rápida actuación de los agentes para evitar daños mayores y poner fin a una persecución considerada de alto riesgo. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias correspondientes.