El plato típico de Canarias que lo tiene todo: es saciante, rico en proteínas y se prepara en minutos

Cuando se habla de alimentación rica en proteínas, muchas personas piensan en batidos, suplementos o productos lácteos. Sin embargo, Canarias conserva desde hace siglos una receta humilde, nutritiva y muy fácil de preparar, que siempre gana protagonismo por su valor nutricional y su conexión con la cocina de siempre: el escaldón de gofio.
Se trata de un plato profundamente ligado a la historia del Archipiélago, presente en hogares, guachinches y celebraciones populares, que combina sencillez, energía y tradición en una sola elaboración.
Un alimento básico que ha alimentado generaciones
Durante siglos, esta receta ha sido uno de los pilares de la gastronomía canaria, especialmente en épocas en las que los recursos eran limitados. Su base es el gofio, una harina de cereales tostados —principalmente trigo, millo o mezcla— que ha formado parte de la dieta diaria de la población isleña desde tiempos prehispánicos.
Lejos de ser un alimento del pasado, el gofio ha demostrado tener un perfil nutricional muy completo, lo que explica por qué este plato sigue vigente y por qué hoy despierta el interés de quienes buscan comer mejor sin renunciar a la tradición.
Rico en proteínas y con un perfil nutricional equilibrado
Uno de los aspectos menos conocidos de este plato es su aporte proteico. El gofio contiene proteínas vegetales, además de hidratos de carbono complejos, fibra y minerales esenciales. Este valor se incrementa cuando se prepara con caldos de pescado, carne o verduras, que añaden proteínas animales y micronutrientes.
El resultado es una elaboración saciante y energética, ideal para personas activas, deportistas o quienes desean mantener una dieta equilibrada con productos naturales y poco procesados.
Un plato versátil y fácil de adaptar
Otra de sus grandes virtudes es la versatilidad. Puede servirse como entrante, plato principal o acompañamiento, y admite múltiples variaciones según la isla, la familia o los ingredientes disponibles.
En muchas casas de Canarias sigue siendo habitual en reuniones familiares, romerías y celebraciones, donde se comparte como símbolo de identidad y de cocina hecha sin prisas.
Además, su preparación es rápida y accesible, lo que permite que cualquier persona, incluso fuera del Archipiélago, pueda incorporarlo a su recetario habitual.
Tradición que se adapta al presente
Lejos de quedar relegado al ámbito doméstico, este plato ha dado el salto a la restauración contemporánea. Cada vez son más los restaurantes que lo reinterpretan, respetando su esencia pero adaptándolo a nuevos formatos y presentaciones.
Es un ejemplo claro de cómo la cocina tradicional canaria puede dialogar con las tendencias actuales de alimentación saludable, sin perder su identidad.
Qué ingredientes se necesitan
Los ingredientes son sencillos y fáciles de encontrar:
- Gofio de millo, trigo o mezcla
- Caldo caliente, de pescado, carne o verduras
- Cebolla cruda en rodajas finas (opcional, pero muy tradicional)
- Mojo canario, rojo o verde, para acompañar
- Sal, solo si el caldo lo necesita
Cómo se prepara paso a paso el escaldón
- Calentar el caldo
Prepara un caldo base y mantenlo bien caliente.
- Colocar el gofio
Pon el gofio en un recipiente hondo.
- Escaldar poco a poco
Añade el caldo caliente lentamente, removiendo sin parar para controlar la textura.
- Buscar la consistencia adecuada
La mezcla debe quedar cremosa y compacta, fácil de servir con cuchara.
- Acompañar y servir
Añade cebolla, mojo y, si se desea, un toque final al gusto. Se sirve caliente.