Celia Peláez, portavoz de la Policía Nacional, ante el horror de 27 mujeres explotadas en Tenerife: “Eran forzadas a prostituirse y drogadas sin su consentimiento”

La portavoz de la Policía Nacional, Celia Peláez, ha detallado este jueves cómo funcionaba la organización criminal que permitió liberar a 27 mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en cuatro clubes de alterne del sur de Tenerife. La operación, desarrollada junto a Vigilancia Aduanera, se saldó con 14 detenidos, incluidos los dos líderes del entramado.
“Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con vigilancia aduanera de la agencia tributaria, han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, liberando a 27 mujeres, entre ellas menores de edad, que eran prostituidas en cuatro clubes de alterne en el sur de la isla de Tenerife”, explicó Peláez.
Una investigación iniciada por un aviso ciudadano
La investigación comenzó en julio de 2024, tras recibirse un correo electrónico en el Servicio de Atención a la Víctima de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional.
“La investigación comenzó en el mes de julio del año 2024, a partir de la recepción de un correo electrónico en el Servicio de Atención a la Víctima de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional”, detalló la portavoz.
Captación en Sudamérica y deudas impuestas a las víctimas
Según explicó Peláez, los responsables de la red viajaban de forma periódica a países de Sudamérica para captar a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad: “Los cabecillas del entramado realizaban viajes periódicos a diversos países de Sudamérica, donde captaban a mujeres jóvenes que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad mediante engaños, falsas promesas de empleo y expectativas de una vida mejor”.
Una vez en España, las víctimas contraían una deuda con la organización: “Las víctimas viajaban a nuestro país adquiriendo una deuda con la organización que podría alcanzar los 3.000 euros y que debían saldar a través de la realización de servicios sexuales”.
“Eran alojadas en diferentes inmuebles de la isla que compartían con otras mujeres que se encontraban en la misma situación, por los cuales también tenían que pagar, viéndose obligadas a vivir en situaciones muy precarias y sometidas a estrictas normas de control”, añade.
Drogas, explotación y estafas a clientes
Para evitar ser detectadas, las mujeres permanecían en la isla durante meses: “A su llegada permanecían durante tres meses en la Isla para evitar así ser detectadas como ilegales por los servicios policiales”.
En los clubes, eran obligadas a prostituirse y a consumir sustancias: “Eran forzadas a ejercer la prostitución durante largas jornadas y obligadas a consumir sustancias estupefacientes, incluso eran drogadas sin su consentimiento”.
Además, la organización obtenía beneficios estafando a los clientes: “Los miembros de la organización se aprovechaban de los clientes que venían en estado de embriaguez o suministrándoles sustancias estupefacientes para anular por completo su voluntad y así poder realizar diferentes estafas mediante tarjetas de crédito”, con fraudes superiores a 70.000 euros.
Menores explotadas y registros en Tenerife
Durante la investigación, los agentes localizaron a una menor de edad: “Los agentes comprobaron la explotación sexual de menores de edad localizando en el interior de uno de los clubes a una menor de 16 años que portaba un documento falso”.
En la fase final del operativo se realizaron registros en la Isla: “Se llevó a cabo la entrada y registro en siete domicilios, tres clubes de alterne y una gestoría en la isla de Tenerife, donde se intervino abundante documentación incriminatoria y diversos bienes de alto valor”.
Entre los efectos intervenidos figuran 90.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, joyas, relojes de lujo y numerosos terminales móviles: “Con las ganancias obtenidas, los investigados habrían conseguido acumular un patrimonio personal que incluye diversas propiedades inmobiliarias y grandes cantidades de dinero”, concluyó la portavoz de la Policía Nacional.