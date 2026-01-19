Los 2 nuevos Pueblos Mágicos de Canarias: “Cuidan sus celebraciones, sus costumbres, su memoria colectiva y su patrimonio”

La Red de Pueblos Mágicos de España ha dado la relación de los que se incorporan en 2026, en los que aparecen dos que se encuentran en Canarias. “Cada uno de ellos ha demostrado conservar una identidad singular, esa esencia que los convierte en lugares especiales y que ahora los une a esta gran comunidad para seguir poniendo en valor su patrimonio cultural, histórico y natural, junto a las tradiciones que nos definen”, aseguran.
Desde la Red de Pueblos Mágicos de España recalcan que se trata de “pueblos con vida” y “localidades que cuidan sus celebraciones, sus costumbres, su memoria colectiva y su patrimonio inmaterial”, y que apuestan por el trabajo conjunto entre instituciones, asociaciones, cooperativas y vecinos para construir un futuro compartido”.
Son pueblos que invitan a descubrirlos, a recorrerlos sin prisa, a quedarse y a emprender nuevos caminos. Lugares donde cada visita se convierte en una experiencia distinta, y a los que siempre se desea regresar.
Los 2 nuevos Pueblos Mágicos de Canarias
En Canarias, son dos los lugares que aparecen entre los nuevos Pueblos Mágicos de España:
Vallehermoso (La Gomera). “Entre acantilados y palmerales, Vallehermoso hace honor a su nombre. Sus terrazas agrícolas, miradores al Teide y senderos por el Parque Nacional de Garajonay definen una isla que ha hecho del paisaje su identidad”.
Vallhermoso, el municipio más extenso de La Gomera, se alza como uno de los enclaves que mejor conservan la esencia rural de la Isla. Situado en el norte, este pueblo combina un paisaje abrupto y verde con núcleos tradicionales que mantienen vivas las costumbres gomeras, desde la agricultura en terrazas hasta las fiestas populares. Su entorno natural, marcado por barrancos profundos, palmerales y miradores, convierte a Vallhermoso en una puerta de entrada privilegiada al corazón más auténtico de la Isla, donde el ritmo de vida sigue ligado a la tierra y a la memoria colectiva.
En los últimos años, el municipio ha reforzado su apuesta por un modelo de desarrollo sostenible, basado en la puesta en valor del patrimonio, el turismo responsable y la recuperación de espacios emblemáticos. Iniciativas vinculadas al senderismo, la cultura local y la dinamización social buscan fijar población y generar nuevas oportunidades sin romper con la identidad del territorio. Vallhermoso se consolida así como un ejemplo de cómo tradición y futuro pueden convivir en uno de los paisajes más singulares de Canarias.
Arona (Tenerife). “El corazón histórico de Arona, declarado Bien de Interés Cultural, conserva las casas fundacionales y la iglesia original del sur tinerfeño. Arona es el origen, la raíz que dio forma a la actual ciudad, y un símbolo de memoria viva”.
El casco histórico de Arona conserva una identidad propia, alejada del imaginario turístico que suele asociarse al municipio. En lo alto del sur de Tenerife, este núcleo tradicional se articula en torno a la iglesia de San Antonio Abad, rodeada de calles tranquilas, casas terreras y plazas que aún mantienen el pulso de la vida cotidiana. Su origen agrícola y ganadero sigue presente en la arquitectura, en la forma de habitar el espacio y en una memoria colectiva que ha pasado de generación en generación, convirtiendo al casco en el corazón histórico y simbólico del municipio.
En los últimos años, Arona casco ha reforzado su papel como espacio cultural y social, con actividades que buscan recuperar el valor del patrimonio y dinamizar la vida vecinal. La rehabilitación de inmuebles históricos, la programación cultural y el impulso a las tradiciones locales forman parte de una estrategia para revitalizar el núcleo sin perder su esencia. Frente al dinamismo del litoral, el casco histórico se mantiene como un lugar de encuentro, memoria y arraigo, donde la historia del sur de la Isla sigue latiendo con fuerza.
Los Pueblos Mágicos de Canarias que se mantienen en la clasificación son: Artenara, Villa de Mazo, Icod de Los Vinos y Tijarafe.