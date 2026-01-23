Puerto de la Cruz transforma dos de sus calles más transitadas con nuevas obras de asfaltado

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha iniciado las obras de asfaltado de las calles Zamora y Santo Domingo, dos actuaciones que se incluyen en el plan de renovación urbana del municipio, ya iniciado, y que han sido consensuadas con los comerciantes de la zona teniendo en cuenta todos los eventos culturales y festivos del municipio, subraya el concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández.
La mejora del firme en ambas vías supone la actuación más transformadora de cuantas se encuentran contenidas en el proyecto. En cuanto al ámbito de la obra en la calle Zamora, se actuará sobre la totalidad de la misma, mientras que para el caso de la calle Santo Domingo, sólo se incidirá en el tramo coincidente con la zona conocida como Punta del Viento, en la que se repone el pavimento de adoquines existente, debido a que así lo exige el área de Patrimonio del Cabildo de Tenerife.
Los trabajos tienen un presupuesto de 444.647 euros -que también incluye las calles Teobaldo Power-El Peñón, Cólogan y Cooperativa- y tendrán una duración de tres meses. Su ejecución fue coordinada entre las áreas de Ciudad Sostenible y Fiestas para que afecten lo menos posible a la programación del Carnaval. En este sentido, los responsables de ambas áreas, David Hernández y Javier González, respectivamente, subrayan que el Mascarita Ponte Tacón, el acto más multitudinario, que se celebrará el 20 de febrero, se desarrollará por el recorrido habitual, desde la ermita de San Telmo hasta la plaza del Charco, y pasará por la calle Santo Domingo, ya que se prevé que las obras de este tramo estén finalizadas.
Sin embargo, el trayecto del Coso sí se verá modificado. Su salida será la habitual, desde playa Martiánez y desde allí se dirigirá hacia la avenida Colón, plaza de los Reyes Católicos, calle Obispo Pérez Cáceres, avenida Familia Bethencourt y Molina, plaza de la Constitución, calles Pérez Zamora, Valois, y avenida Aguilar y Quesada.
“Las obras hay que hacerlas, ya no se pueden demorar más. A algún acto tiene que afectar ya que hemos tenido que suspenderlas hasta en tres ocasiones y a petición del sector comercial; primero en Semana Santa, luego con las fiestas de julio, y en septiembre del año pasado que se iban a retomar se acordó no hacerlo por la campaña de Navidad. Finalmente, se decidió en el salón de plenos retomarlas el 12 de enero y así se hizo”, explica Hernández, quien añade que si no hay inconvenientes de último momento, en Semana Santa estarán finalizadas.