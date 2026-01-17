‘Rave culture: a new era’, a la conquista de Londres

El dj tinerfeño Jonay Amador (DJ Jonay) y el director de cine Eduardo Cubillo presentarán el documental Rave culture: a new era el próximo 27 de marzo en el emblemático Rio Cinema de Dalston, en Londres. La proyección contará con un coloquio con los creadores y se enmarca en el Doc’n Roll Film Festival, el festival de documentales musicales más importante del Reino Unido y una referencia internacional en cine vinculado a la música, la contracultura y los movimientos underground.
“Ir a Londres con un proyecto de música, y sobre todo si hablamos del movimiento rave, donde se creó el breakbeat, el hardcore, el jungle y el drum & bass, entre otros, es algo inimaginable”, subraya Jonay Amador. “Cuando empecé este proyecto jamás lo hubiera pensado. Solo puedo dar las gracias a toda la gente que nos apoya y sentirme orgulloso de llevar Tenerife a Londres y de ahí al resto del mundo, junto a mi amigo, socio y director Eduardo Cubillo”.
El film revela cómo Tenerife se convirtió en un epicentro clave de la cultura rave durante los años 90, con fiestas clandestinas que marcaron a toda una generación y proyectaron el espíritu creativo canario más allá de las Islas. A través de testimonios directos, material de archivo inédito y una potente narrativa audiovisual, el documental traza la evolución del breakbeat, el hardcore y la música electrónica, situando a Canarias como un territorio pionero en innovación cultural. “La mejor época para la música, en mi opinión, fue esa donde no había guiones -señala Jonay Amador-, solo amor, pura creatividad y libertad”.
Producido por La Gaveta Producciones (Tenerife), Rave culture: a new era es mucho más que un recorrido musical: es un viaje sociohistórico que conecta los orígenes de las primeras raves clandestinas en Inglaterra con su expansión global, mostrando cómo este movimiento transformó no solo la música, sino también la vida nocturna, la identidad juvenil y la creación de comunidades alternativas en distintos puntos del mundo.
CONEXIÓN
El documental ha sido presentado en espacios culturales de referencia en Tenerife, como TEA Tenerife Espacio de las Artes, así como en salas de cine de las Islas, despertando un notable interés por su ambición narrativa, su cuidada banda sonora y su valor documental.
Más de 50 figuras clave de la escena electrónica participan en la reconstrucción histórica que propone la película, subrayando la conexión directa entre la escena británica y el auge alternativo vivido en Canarias a comienzos de los años 90. Un hito para Tenerife y Canarias: del sur de la Isla a las pantallas de Londres, demostrando que la escena rave canaria sigue viva, influyente y más potente que nunca.