La otra reliquia ‘oculta’ en Tenerife: “Muchos consideran que es una joya única en el mundo”

En Tenerife hay una pieza que muchos consideran única en el mundo. No está a la vista desde la calle ni se descubre por casualidad: hay que adentrarse en el Museo de Arte Sacro de la iglesia de San Marcos para comprender por qué esta obra es descrita como “el corazón del museo”.
Así lo muestra un vídeo publicado en TikTok por el perfil @el.bastidor.cultural, que invita a recorrer el espacio y detenerse, sin prisas, ante una pieza excepcional: una cruz de filigrana de plata que, por su tamaño, su detalle y su historia, se ha convertido en una de las grandes joyas patrimoniales del municipio.
Un recorrido que conduce a una de las pieza estrella de Tenerife
El itinerario comienza en el nivel inferior del museo, situado bajo la iglesia. Allí se exhiben orfebrería y ornamentos litúrgicos, entre ellos cálices, custodios, libros antiguos, imágenes y pinturas, además de una destacada muestra de arte textil, donde se aprecian bordados de gran calidad.
El vídeo relata cómo, tras ese primer recorrido, el visitante asciende por una escalera de madera hasta el pie de la iglesia. Es entonces cuando aparece la obra principal: la cruz de filigrana de plata, descrita como la pieza estrella del museo.
Una cruz imponente de casi dos metros
La cruz, según se explica en la grabación, destaca de inmediato por su envergadura, con casi dos metros de altura, pero también por el nivel de detalle de su elaboración. La autora del vídeo subraya especialmente la obra que puede contemplarse en su base, uno de los elementos que más le impresionan del conjunto.
No se presenta solo como un objeto artístico, sino como una pieza que exige cercanía y contemplación. “Ven conmigo, acércate más”, invita el creador, mientras enfoca los detalles de la filigrana.
Un encargo del siglo XVII cuidado como un tesoro
Según relata @el.bastidor.cultural, la cruz fue encargada por don Nicolás Estévez Borges a la parroquia, realizada por el orfebre Jerónimo Despellosa y llegó a Tenerife en el siglo XVII, en una época en la que transportar una obra de ese valor suponía un riesgo considerable.
Desde entonces, explica el vídeo, los vecinos del pueblo la han protegido como un tesoro, conservándola generación tras generación como una de las piezas más valiosas de su patrimonio.
“El corazón del museo”
El mensaje con el que se cierra la grabación es claro: quien visite Icod de los Vinos debería entrar al museo y tomarse el tiempo necesario para contemplarla.
Para su autora, no se trata de una obra más, sino de una pieza que merece ser observada con respeto: “Esta cruz debe ser contemplada humildemente”.
La canilla de un papa
Además de esta joya religiosa en Icod de los Vinos, Tenerife conserva otras piezas que subrayan la riqueza de su patrimonio sacro. En Santa Cruz de Tenerife se custodia, desde comienzos del siglo XVIII, una reliquia atribuida a San Clemente Mártir, cuarto papa de la Iglesia, conocida como la canilla de un papa, que llegó a la isla guardada en una pequeña caja de madera atada con un cordón de seda rojo.
Esta reliquia ha formado parte del acervo espiritual de la capital y fue venerada especialmente en momentos de crisis como epidemias o hambrunas, cuando los fieles la consideraban símbolo de consuelo y protección. Actualmente, se exhibe en la parroquia matriz de Nuestra Señora de La Concepción y sigue siendo uno de los testimonios de la devoción histórica de la población tinerfeña.
