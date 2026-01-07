No es una reina maga, pero podría: Remedios Martínez reparte 350.000 euros en 10 cupones de la ONCE en Canarias

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 350.000 euros en Arguineguín (Gran Canaria) con diez cupones premiados de 35.000 euros cada uno correspondiente al sorteo del 5 de enero.
Según informa la organización, la vendedora Mªde los Remedios Martínez fue la responsable de repartir la suerte desde su punto de venta en la calle Molino, nº6, de la localidad.
De esta manera, el Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.
Además hay 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.