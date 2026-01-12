Cierra uno de los restaurantes más populares del norte de Tenerife: "¡Qué pena! Era mi favorito..."

Uno de los restaurantes más conocidos del norte de Tenerife ha echado el cierre, algo que ha llamado la atención de sus muchos seguidores que lo tenían como uno de sus establecimientos preferidos, tal y como han dejado constancia en redes sociales.
El restaurante Raola, en El Sauzal, se ganó, en seis años, un lugar para todos aquellos amantes de la buena cocina. “Con una cocina donde abundan los sabores de siempre, pero con presencia de aires modernos. Una mezcla de sensaciones en cada plato. Todo esto, como no podía ser de otra manera, en un ambiente familiar”, señalan ellos en su web.
“Era mi restaurante favorito”
El retsurante Raola echa el cierre con un mensaje en redes sociales: “Hoy hemos dado nuestro último servicio. Y aunque nos toca retirarnos, lo hacemos con el corazón lleno y una sonrisa de satisfacción. Nos vamos felices por todo lo que hemos construido y, sobre todo, por haber contado con ustedes al otro lado de la mesa”.
”Gracias por su fidelidad, por cada palabra de aliento y por haber formado parte de la familia Raola durante todo este tiempo. Nos llevamos el mejor de los recuerdos: su cariño”, recalcan.
Sus redes sociales se llenaron de mensajes que mezclaban la pena con el agradecimiento tras seis años de atención a sus clientes.
“Una gran pena, enhorabuena por esos 6 años y habernos hecho disfrutar” o “mi restaurante favorito. Quiero llorar” son algunos de los mensajes recibidos.