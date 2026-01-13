‘Los Ritmos Latinos’: cuando el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife tira de raíz

Somos muchos y muchas los que nos estamos frotando las manos con el tema del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: ‘Los Ritmos Latinos’. La alegoría alude directamente al ADN de la fiesta. Y aunque El Hierberito, Sigan Bailando y Marejada, entre otras, son la banda sonora inmortal carnavalera, estos días hemos conocido nuevas propuestas para ser la canción del Carnaval 202. Ayer se presentó ¡Estamos de Carnaval!, la apuesta de Radio Televisión Canaria, un merengue de la cantante Alba Pérez.
Otra habitual del formato, Anaé, se prepara para presentar Nuestra Fiesta , más cercana al estilo electrolatino. Y como invitada especial este año, la Inteligencia Artificial ha sido la herramienta para componer la salsa Arriba Chicharrero, obra del antaño murguero y letrista Ali Abbassi Rojas.
Variedad hay, aunque, si le preguntas a una comparsera, te dirá que falta una samba; a los que les gusta bailar más arrimados, una bachata, y si hacemos una encuesta en la calle, un reguetón (tampoco lo veo estrictamente necesario).
Los ritmos latinos fueron elegidos en la encuesta del sitio www.carnavaldetenerife.com con 1.986 votos sobre el total de 5.804 (pocos, si me preguntan). El resto se repartió entre ‘Mitos y Leyendas’ y la ‘Cultura Pop Asiática’, tema propuesto en, al menos, tres ocasiones sin éxito, por mucho que Spotify y los Globos de Oro se rindieran a Golden, por lo que sea en el Príncipe no nos encaja el mashup del K-Pop con La Ventanita.
No es la primera vez que la música latina es la protagonista directa: en 2004, las calles de la Habana tomaron el Recinto para homenajear a Celia Cruz, fallecida el año anterior, y el periplo carnavalero hizo escala en El Caribe en 2017, con un escenario diseñado por el actual concejal de Fiestas, Javier Caraballero.
Las tablas de este año prometen trasladarnos al caos de la fiesta en una plaza. Estarás pensando en la siempre añorada plaza de España, pero no va por ahí. Sergio Macías, que se estrena en Santa Cruz, ha querido que la arquitectura colonial canaria sea protagonista (no se me ocurre un guiño mejor a la calle de La Noria, máximo exponente de esa corriente arquitectónica y la propia fiesta en la capital).
Macías viene de triunfar con los escenarios de Las Palmas en 2020, 2022 y 2023, y me atrevo a pensar que es lo único que los chicharreros queremos importar. A falta de conocer aún a los artistas que protagonizarán las fiestas en la calle, ya se nos ponen los dientes largos con el anuncio de Marc Anthony en el Carnaval de Las Palmas. Nos vendría como anillo al dedo.