10 rutas guiadas por espacios protegidos de Tenerife: enclaves, fechas e inscripción

El Ayuntamiento de La Orotava ha diseñado una nueva edición del programa “Pinceladas en la lava”, que propone 10 rutas temáticas por distintos espacios de la Red Insular de Espacios Naturales Protegidos de Tenerife.
La iniciativa, impulsada por la concejalía de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Cambio Climático a través del Centro de Educación Ambiental Municipal (CEAM), se desarrollará entre febrero y junio con recorridos por zonas del norte y sur de la Isla.
La programación se celebrará dos sábados al mes, con inicio el 7 de febrero y finalización el 20 de junio.
El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, señala que se trata de una nueva edición de un programa que pone en valor el patrimonio natural de Tenerife, integrando valores naturales y culturales, así como antiguos caminos y senderos que permiten conocer el territorio y comprender sus usos tradicionales.
La propuesta ofrece una alternativa de ocio saludable y facilita el acercamiento de la población a espacios naturales mediante rutas didácticas e interpretativas.
El concejal de Medio Ambiente, Luis Perera, explica que, junto al conocimiento de los valores naturales, también se transmitirá el legado de un territorio oceánico y singular como es Tenerife.
Según detalla, estos espacios cumplen una función estratégica en el mantenimiento de los procesos ecológicos y albergan especies endémicas, además de promover la concienciación sobre la conservación y protección de estos entornos.
Cada itinerario estará dinamizado por especialistas en disciplinas como biología, arqueología, geología o vulcanología, con el objetivo de mejorar el conocimiento del patrimonio natural y de la biodiversidad de la Isla.
Las rutas por espacios protegidos de Tenerife
Las rutas discurrirán por enclaves como el Parque Rural de Anaga, los montes de Pedro Álvarez (Reserva de la Biosfera por la UNESCO), Taganana, el Monumento Natural de los Derriscaderos, el Parque Natural de la Corona Forestal, el Parque Rural de Teno, el Parque Nacional del Teide y el Sitio de Interés Científico del Barranco de Ruiz.
El programa incluye también una actividad que combina naturaleza, ciencia y divulgación mediante un paseo guiado por el Jardín Canario del Campus Central de la Universidad de La Laguna. En este espacio se podrá observar la diversidad vegetal de los distintos pisos de vegetación de Canarias y conocer el trabajo científico que se desarrolla.
La visita incorpora el herbario más completo del Archipiélago, con más de 130.000 especímenes de algas, hongos, líquenes, briófitos y plantas vasculares, y una actividad práctica para elaborar un pliego de herbario siguiendo métodos profesionales de conservación, con el fin de comprender su relevancia para la investigación y la protección de la biodiversidad.
Las rutas se desarrollarán por zonas metropolitanas, del norte y del sur de la Isla, con niveles de dificultad baja y media. Cada actividad contará con un máximo de 20 plazas.
La inscripción es gratuita a través de la página web del Ayuntamiento de La Orotava (www.laorotava.es), con un límite de tres recorridos por persona. No está permitida la participación con mascotas.