Diana Marcelino pone fin a su etapa en El Secreto de Chimiche, en Granadilla

La chef Diana Marcelino ha puesto fin a una “etapa muy bonita” en el restaurante El Secreto de Chimiche, en Granadilla. Afirma en Instagram que “simplemente hay ciclos que hay que cerrar” y que se va “contenta y orgullosa de haber dado mucha gastronomía que me ha hecho sentir muy feliz. Ahora toca resetear y establecer nuevos proyectos” que seguro que serán un éxito porque este mujer ha demostrado un infinito buen hacer y entrega en el trabajo siempre con la mejor sonrisa y la mirada puesta en el producto de cercanía.
Un restaurante premiado por la Michelin, Repsol y DIARIO DE AVISOS
Diana Marcelino, junto al jefe de sala Roberto Castro y el asesor gastronómico Juan Carlos Clemente, ha convertido a El Secreto de Chimiche en un restaurante de referencia en la isla por su firme apuesta por el kilómetro 0 y recuperación del recetario tradicional transformado en platos de vanguardia, que les ha llevado a reconocimientos con un Sol de la Guía Repsol, varios Bib Gourmand consecutivos de la Guía Michelin o la distinción mejor premio #ConsumeCanario en los 40 Premios Nacionales de Gastronomía DIARIO DE AVISOS, que se entregaron en julio de 2025.
Óscar Fernández será el nuevo cocinero del restaurante granadillero
El Secreto de Chimiche ha querido también agradecer en las redes sociales el trabajo, dedicación y compromiso, así como el camino recorrido juntos, de Diana Marcelino, así como desearle lo mejor en esta nueva etapa con el reconocimiento sincero a una trayectoria de esfuerzo y talento. Óscar Fernández será el nuevo chef del restaurante ubicado en las medianías de Abona.
Stefanía Giordano deja la Sala del restaurante Kensei en Bahía del Duque
La jefa de Sala del Kensei, en el Bahía del Duque, Stefanía Giordano, ya ha prestado su último servicio ante de tomarse un periodo de descanso tras una importante labor desarrollada en este establecimiento del Grupo Venture. Giordano, que trajo profesionalidad y aires nuevos al mundo de la sala, ha desarrollado un magnífico trabajo junto al chef Víctor Planas. Kensei tiene un Sol Repsol, una recomendación Michelin, y es mejor restaurante de cocina extranjera en los XXXIX Premios Nacionales de Gastronomía DIARIO DE AVISOS.
Borja Pérez se incorpora al equipo de Altos de Trevejos en Vilaflor
El viticultor Borja Perez, conocido por su marca de vinos Ignios Orígenes en La Guancha, se ha incorporado al equipo de Altos de Trevejos, en Vilaflor, en cuya dirección técnica está Josep María Pujol (Alta Alella). Pérez aporta personalidad y muchas ganas para consolidar este bonito proyecto con paciencia, pasión y compromiso. La bodega, proyecto de las familias Alfonso y Cabrera en la DO Abona a 1.300 metros de altitud sobre el nivel del mar, recibió en el año 2021 el reconocimiento a la Mejor Labor en Vinos en los XXXVI Premios de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS.
La guindilla
Adiós a los panetones. La fiebre de los panetones no cesa en España y, sobre todo, lo que no cesa es el marketing de quién hace el mejor, quién hace el más artesanal, qué ingredientes lo hacen más sabroso, con frutas o sin ellas, más salados o más dulces, quién lo hace más adictivo, industrial o artesano y así podemos seguir incluyendo aquellos que perfectamente podemos calificar como estrambóticos y nada apetecibles. Ya terminadas las navidades volveremos a disfrutar de once meses sin escuchar la palabra panetone aunque me temo que la batalla no ha terminado y muchos pasteleros ya trabajan en las futuras elaboraciones.