EN VIVO | Surne Bilbao-La Laguna Tenerife

Este sábado, nueva oportunidad para La Laguna Tenerife de volver a la senda del triunfo y de paso, certificar su décima participación consecutiva en la Copa del Rey. El conjunto aurinegro visita al Surne Bilbao Basket con el ánimo de sumar su primera alegría de 2026, además de lograr el deseado pase a la competición copera sin depender de resultados de terceros.
Primer cuarto
Comenzó mejor Bilbao. Los locales consiguieron imponer ellos el ritmo de partido, con Normantas imparable (nueve tantos) y a La Laguna Tenerife le costaba anotar y llegaba algo tarde en defensa.
Con 24-21 acababa el primer cuarto.
Segundo cuarto
La segunda personal de Shermadini metió en problemas a La Laguna Tenerife (30-21). Con 33-21 Vidorreta tuvo que parar el duelo. Faltaban más de ocho minutos para el final del cuarto.
El parcial fue de 14-0 (36-21) pero el 43-24 tras otro triple de Normantas (5 de 5 hasta el monento) no fue mucho mejor. El Canarias parecía perdido.
El 55-33 del descanso reflejaba lo que pasaba en la cancha. Eran muchos los puntos anotados por los locales y muy pocos los visitantes.
A La Laguna Tenerife le costaba atacar y defender, con demasiados errores. El cambio tenía que ser radical.
Tercer cuarto
Bilbao puso la máxima (59-33) para advertir de cómo iba a ser el cuarto. Los locales volaban sobre el parqué y La Laguna Tenerife era incapaz de mostrarse como un equipo fiable. Bilbao había anotado 14 de sus 19 triples.
COn 72-54 acabó una manga que volvió a ser mala para el Canarias.