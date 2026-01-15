Tabaiba busca soluciones urgentes: baipás en la red de saneamiento y la demolición de la gran roca

El Ayuntamiento de El Rosario continúa desarrollando distintos trabajos en el entorno de la playa del Moro y la capilla de San Juan, donde en la madrugada de ayer, miércoles, se produjo un desprendimiento de grandes dimensiones que provocó daños en un tramo de la red de saneamiento, lo que ha obligado a adoptar medidas preventivas por motivos de seguridad y salud pública y activar el Plan de Emergencias Municipal (PEMU).
El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, que ha seguido supervisando los trabajos desempeñados en la zona, quiso agradecer el “comportamiento ejemplar” de los residentes que “tal y como se les pidió dejaron de utilizar los aseos, duchas y demás sistemas de vertido de sus casas para permitir trabajar a los operarios y detener los derrames hacia el exterior”. Además, Gil subraya que “la situación todavía es complicada porque hasta ahora solo se ha dado una solución temporal al saneamiento y no será definitiva hasta que se reconstruya el tramo de tubería afectado, para lo que, primeramente, habrá que encargar un proyecto de emergencia para asegurar el talud y que queden descartados nuevos desprendimientos”.
Ya durante la tarde de ayer, en torno a las 19:00 horas, operarios municipales completaron la solución provisional de emergencia para que los vecinos y vecinas afectadas pudieran hacer uso de la red de saneamiento, sin comprometer el medio marino e impedir los vertidos hacia la costa tras la rotura de la tubería. Se trata de un hidrotubo que, extendido entre las dos arquetas más próximas al lugar del desprendimiento, forma un baipás y da continuidad a la red. Gracias a esta actuación, las personas residentes en las calles afectadas ya han podido volver a utilizar con normalidad todos los sistemas de vertido a la red, como inodoros, duchas, bañeras o lavadoras.
Por otro lado, para la retirada de la roca desprendida, algo que no se consiguió hasta pasadas las 23:30 horas de la noche de ayer, fue necesaria la intervención de maquinaria pesada. Actualmente se continúan realizando perforaciones en la roca para la posterior aplicación de cemento expansivo, una técnica de demolición controlada que permite fragmentar roca y piedra natural de forma segura. Este material, introducido en las perforaciones, destaca por ser un método silencioso, altamente seguro y sin vibraciones, lo que lo convierte en una solución idónea para actuaciones en entornos urbanos o zonas sensibles, minimizando riesgos y molestias a la población.
Por último, operarios municipales colocaron durante esta mañana nueva cartelería en distintas zonas de Tabaiba y Radazul, ya que continúa prohibido el baño en toda la costa de Tabaiba, así como el acceso a la playa, el tránsito peatonal entre Radazul y Tabaiba y el acceso a nado por la costa entre ambos núcleos. Desde el Ayuntamiento se agradece la colaboración y comprensión de la ciudadanía y se recuerda la importancia de respetar las restricciones establecidas mientras continúan los trabajos y se garantiza la seguridad en la zona.