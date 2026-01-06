sucesos

Muere un hombre de 41 años en Tenerife tras sufrir un accidente en parapente

Los esfuerzos de los servicios de emergencia fueron estériles
Muere un hombre de 41 años en Tenerife tras sufrir un accidente en parapente
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Un hombre de 41 años, ha fallecido este martes tras sufrir un accidente de parapente mientras practicaba deporte en la zona de Las Moraditas, en el municipio de Adeje, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:04 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

  1. Todo lo que se sabe hasta el momento del hallazgo de los cadáveres de un matrimonio en CanariasTodo lo que se sabe hasta el momento del hallazgo de los cadáveres de un matrimonio en Canarias
  2. Pelea en una plaza del sur de Tenerife: los vecinos piden más seguridadPelea en una plaza del sur de Tenerife: los vecinos piden más seguridad

Una vez en el lugar, rescatadores del helicóptero del GES accedieron hasta el afectado y procedieron a su rescate. Tras constatar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, le practicaron maniobras de reanimación durante su traslado hasta la helisuperficie de Bomberos Voluntarios de Adeje.

Ya en tierra, el personal del Servicio de Urgencias Canario continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, sin obtener resultado, confirmando el fallecimiento del afectado.

La Guardia Civil realiza las diligencias correspondientes.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas