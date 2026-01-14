Giro radical del tiempo en Canarias: fin de semana pasado con muchas lluvias, según la Aemet

Canarias volverá a recibir importantes lluvias durante el próximo fin de semana, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Tras algunos días de tregua, en el que las temperaturas mínimas subirán, a lo largo del viernes y, sobre todo, del sábado, las precipitaciones regresarán a las Islas.
Según la previsión de la Aemet, a lo largo del próximo sábado las lluvias serán generalizadas en Canarias, en todas sus Islas, con especial atención a La Palma, especialmente en su vertiente norte, así como la vertiente norte de Tenerife. Las zonas más montañosas serán las principales beneficiadas de estas lluvias.
En Gran Canaria la probabilidad de lluvia es del 100% y algo menos en Lanzarote y Fuerteventura, que también recibirán esas precipitaciones.
Durante la jornada del domingo, Canarias continuará con cielos cubiertos, con abundantes lluvias en las Islas anteriormente citadas, algo a lo que se sumará El Hierro y La Gomera.
Según la previsión de la Aemet para las Islas, esta situación continuará el lunes, comenzando a remitir las precipitaciones a partir del martes, 20 de enero.
La previsión del tiempo en Canarias para hoy.
La previsión de la Aemet para hoy desvela intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales, según la previsión de la Aemet.
Temperaturas con pocos cambios en general. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes expuestas, siendo de componente norte en las islas más orientales. En cumbres centrales de Tenerife, componente norte fuerte con rachas muy fuertes, amainando al final del día.
En el mar habrá componente oeste o noroeste 2 a 4 arreciando por la tarde a norte 5, localmente a 6 en costas este y oeste, rolando por la noche a norte o noreste. Marejadilla aumentando durante la tarde a fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 o 2 metros aumentando por la noche a 2 o 3 metros. En costa sur y, a partir de la madrugada, en costa suroeste, variable 2 a 4 y marejadilla o marejada. Aguaceros y temporalmente regular durante la tarde.