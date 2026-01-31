La mujer agredida por un turista británico en un hotel de lujo en Tenerife rompe su silencio: “El dinero de la lotería sacó su verdadera personalidad”

Un turista británico que había ganado 3,6 millones de libras en la lotería fue condenado en España tras agredir a su pareja en un hotel de lujo del sur de Tenerife, apenas un mes después de recibir el premio.
Los hechos habrían ocurrido durante unas vacaciones en la Isla, donde la pareja se encontraba celebrando el golpe de suerte.
Según publica el diario británico The Sun, el hombre, de 40 años, atacó a su pareja en un resort de cinco estrellas en Costa Adeje, provocándole lesiones en la cabeza, la cara, el brazo y la rodilla.
La mujer logró huir de la habitación y pedir ayuda a otros huéspedes, tras lo que se activó un operativo policial y sanitario.
La Policía detuvo al agresor durante 48 horas y, posteriormente, la justicia le impuso seis meses de prisión, una orden de alejamiento y el pago de una indemnización, tras confesar un delito de violencia de género.
El ataque ocurrió tras una noche de consumo de alcohol en Tenerife
De acuerdo con el relato de la víctima, recogido por el citado medio británico, el hombre se encontraba en estado de embriaguez la noche de la agresión.
La discusión comenzó en la habitación del hotel y terminó con la mujer siendo arrojada contra una pared y al suelo, sufriendo múltiples heridas.
La víctima, de 42 años, regresó sola a Reino Unido días después del suceso, mientras su expareja permanecía en la Isla.
A su llegada, aseguró haber visto en redes sociales imágenes del agresor continuando la celebración con amigos, sin mostrar arrepentimiento por lo ocurrido.
Un premio millonario que cambió su comportamiento
El hombre había ganado el premio Set For Life de la Lotería Nacional británica, que le garantiza 10.000 libras al mes durante 30 años.
Según la mujer, el cambio en su actitud fue inmediato: dejó su trabajo, comenzó a gastar grandes cantidades de dinero en alcohol, ropa y fiestas, y rompió la relación.
La víctima ha declarado que el dinero “sacó a la luz su verdadera personalidad” y que se sintió completamente abandonada tras el ataque, mientras él seguía disfrutando del premio.