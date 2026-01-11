Una gran partitura se escucha en todas las Islas hasta el 7 de febrero

La Sinfónica de la Radio de Baviera, la Mahler Chamber Orchestra y la Sinfónica de la SWR. La violonchelista argentina Sol Gabetta, el pianista ruso Arcadi Volodos y la pianista china Yuja Wang. Esos son solo algunos de los atractivos que presenta el 42º Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC), entre los que se hallan también sus orquestas anfitrionas, la Sinfónica de Tenerife y la Filarmónica de Gran Canaria.
El festival, que comenzó el jueves y el viernes en las dos capitales provinciales con la conmemoración de los 150 años del nacimiento de Manuel de Falla (1876-1946), a cargo de la Orquesta y Coro de RTVE, con Iván Martín al piano, ofrecerá hasta el 7 de febrero un total de 61 conciertos en las ocho islas.
El FIMC contempla este domingo (19.00 horas) el segundo de los programas en el Auditorio de Tenerife de la Sinfónica de la Radio de Baviera, con Paavo Järvi en la dirección. Dedicados a Mozart, Bruckner y Schubert, mañana lunes y el martes se interpretan en el Alfredo Kraus de Gran Canaria. El Ensemble Nexus inició el sábado en La Graciosa un recorrido, en el que estrenan Ángel de arena, de Cecilia Díaz Pestano, que hoy le trae a Lanzarote y el día 31 a La Palma. Guiguan Project y Markus Stockhausen abren la agenda #En Paralelo entre el martes y el sábado, en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.
CUARTETO QUIROGA
La música ibérica de los siglos XIX y XX es el hilo conductor de los conciertos que dará el Cuarteto Quiroga el miércoles, en el Teatro Leal de La Laguna, y el jueves, en el Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria. El jueves y el viernes, la Filarmónica de Gran Canaria dedica un monográfico a Mozart en Lanzarote y en Fuerteventura. Mientras que la Sinfónica de Tenerife visita el sábado 17, el domingo 18 y el lunes 19 de enero La Palma, La Gomera y El Hierro, con un programa dedicado al barroco.
Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, La Gomera y La Palma son las islas que recorrerá la compañía Pieles con Arahal. Un lugar donde descansar entre el 16 y el 24 de enero, dentro de #EnParalelo, apartado en el que también se ofrece Canarii, país adentro, que reúne a Manuel González, Daniel Abreu, Teddy Bautista, Hirahi Afonso, Olga Cerpa, Félix Morales y el Coro de Voces Búlgaras de Vanya Moneva. Será los días 21 y 22 en Gran Canaria y Tenerife.
SINFÓNICA DE LA SWR
Antes, el 18 y el 19, actuará en Gran Canaria y Lanzarote la Mahler Chamber Orchestra, con Yuja Wang como solista. La Orquesta Sinfónica de la SWR, de Stuttgart, brindará los días 23 y 24 sendas actuaciones en los auditorios Alfredo Kraus y de Tenerife, con obras de Debussy, Mozart y Ravel. Esos mismos días, más el 25, el pianista Gabriel Ducatenzeiler Kapp dará recitales en Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. Mientras que la Filarmónica de Gran Canaria prolonga el homenaje a Falla el 24 y el 25 de enero en Gran Canaria y Tenerife. En ambas fechas, el Coro Vanya Moneva recala en La Gomera y La Palma. La Sinfónica tinerfeña afrontará su segundo programa, esta vez centrado en Shostakóvich y Músorgski, el 26 y el 27 en Tenerife y Gran Canaria.
La Sinfónica de Bamberg, con Sol Gabetta como solista, subirá a los escenarios de los dos auditorios capitalinos el 28 y el 29 de enero, mientras que el 29 y el 31 se estrena Oratorium, del compositor canario Gonzalo Díaz Yerro, también en Gran Canaria y Tenerife.
El primer mes del año no culminará sin las actuaciones de la Orquesta Filarmónica de Montecarlo (día 30, Auditorio de Tenerife, y 31, Auditorio Alfredo Kraus); el ensemble polaco Il Giardino d’Amore, que del 30 de enero al 4 de febrero ofrecerá conciertos en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma, y Just 5 Brass, que el 31 actúa en El Hierro.
La soprano canaria Raquel Lojendio y la pianista madrileña Chiky Martín proponen entre el 3 y el 7 de febrero Cantos de dos mundos, con música de ambas orillas del Atlántico, que sonará en La Palma, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura.
Arcadi Volodos, pianista ruso afincado en España, regresa al festival para interpretar obras de Frédéric Chopin y Franz Schubert. Será el 5 y el 7 de febrero en el Auditorio de Tenerife y en el Alfredo Kraus, respectivamente. Este último concierto pondrá el cierre al FIMC en Gran Canaria. En Tenerife lo harán a ritmo de jazz Snarky Puppy y Metropole Orkest, dirigidas por Jules Buckley, en lo que será, asimismo, la clausura de #EnParalelo. El día anterior, 6 de febrero, habrán actuado en Gran Canaria.
Para recabar más información sobre los artistas, los programas y la adquisición de entradas se puede acudir al enlace web festivaldecanarias.com.