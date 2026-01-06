Tres urbanizaciones vuelven a quedarse sin agua por una rotura en Granadilla

Una avería en la zona de Los Cardones, en Granadilla de Abona, ha provocado un nuevo corte del suministro de agua que se prolongó desde hace más de un día y afectando a las urbanizaciones de Casablanca, Sotavento y La Mareta. La incidencia, que ya estaría solucionada, fue registrada desde la tarde del domingo. En este tramo, los vecinos denuncian interrupciones frecuentes tanto de agua como de electricidad.
Según informó el Ayuntamiento, la rotura se localizó en la red de abastecimiento a la altura de la rotonda de Los Cardones, lo que obligó a abrir una zanja y realizar una intervención compleja. Los trabajos afectan a más de 100 metros de tubería instalada en su día durante la construcción de la rotonda.
La empresa concesionaria del servicio comenzó a trabajar en la reparación desde primera hora de la mañana con el objetivo de restablecer el suministro desde Atogo y devolver el servicio a las zonas afectadas lo antes posible.
En conjunto, estas urbanizaciones agrupan a unas 300 personas que aseguran convivir con una situación de inestabilidad constante. “Los cortes son asiduos”, señala Magdalena Quintero, vecina de La Mareta. “Si bien es verdad que llevábamos casi un mes sin interrupciones, desde ayer hemos vuelto sufrir otro corte”, añade.
Quintero explicó que antes del corte definitivo la presión fue disminuyendo de forma progresiva, un indicio, según apuntan los afectados, de los problemas estructurales que arrastra la red hace tiempo.
La incidencia se produce pocos meses después de una actuación declarada de emergencia para mejorar el suministro de agua entre Casablanca y Los Abrigos, pasando por Sotavento y La Mareta.
El tramo afectado en esta ocasión se sitúa por encima de la red recientemente renovada, por lo que no forma parte de la infraestructura sustituida en esa intervención.
RED OBSOLETA
El proyecto se puso en marcha para dar respuesta a los problemas que, durante años, afectaron a esta parte del litoral debido a una red obsoleta con más de 35 años de antigüedad. Las obras incluyeron la sustitución de cerca de cuatro kilómetros de tubería y, durante su ejecución, el Ayuntamiento habilitó puntos de suministro temporal en Sotavento y Los Abrigos para garantizar el acceso al agua a una población aproximada de 8.500 personas.
El concejal del Área de Obras, Marcos Antonio Rodríguez, explicó que el Ayuntamiento tuvo constancia del corte desde el día anterior. Según indicó, aunque los vecinos ya sufrían la incidencia, la comunicación oficial a la empresa concesionaria o al propio Consistorio no se había producido en ese momento.
Rodríguez detalló que fue necesario abrir una zanja en la zona afectada, lo que convirtió la intervención en una obra compleja, que requirió del trabajo de varios operarios.