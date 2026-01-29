Ya es oficial: vecinos de La Orotava deciden desde casa en qué gastar los presupuestos de 2026

El alcalde de La Orotava Francisco Linares informa que la ciudadanía de La Orotava ya puede volver a participar activamente en la toma de decisiones municipales a través de los Presupuestos Participativos 2026, un proceso que permite decidir de forma directa cómo invertir una parte del presupuesto del Ayuntamiento. En esta línea subraya que los “Presupuestos Participativos son una herramienta de participación ciudadana que fomenta la implicación directa de la población en la gestión pública, fortaleciendo la democracia local y adaptando las inversiones municipales a las necesidades reales de los barrios”.
La concejala delegada del área de Participación Ciudadana, Delia Escobar, detalla que el plazo de participación se abrió el pasado 19 de enero, dando inicio a un proceso que se desarrollará durante los próximos meses y que culminará con la votación y ejecución de los proyectos seleccionados por la propia ciudadanía.
Como principal novedad este año, los vecinos y vecinas del municipio podrán presentar sus ideas y propuestas de manera online a través de una nueva web específica https://participacion.laorotava.es/ Una plataforma sencilla y accesible desde la que se podrán presentar propuestas, informarse del proceso y votar los proyectos seleccionados.
El proceso de los Presupuestos Participativos 2026 se desarrollará durante los próximos meses y permitirá a los vecinos y vecinas presentar ideas, debatirlas y votar los proyectos que consideren prioritarios para el municipio. Entre enero y febrero se llevarán a cabo las asambleas informativas, luego entre el 16 y 27 de febrero será la validación técnica de las propuestas. El 2 de marzo se presentan los proyectos seleccionados y la elección se hará por dos vías: una por votación online (entre el 3 al 31 de marzo) y, por otro lado, con el objetivo de facilitar aún más la participación, se habilitará también una jornada de votación presencial en la calle, mediante la instalación de una carpa para que las personas que lo deseen puedan votar de forma directa una vez estén definidas las propuestas finalistas. La jornada será el 12 de marzo, de 10:00 a 18:00 horas. Y ya el 6 de abril se darán a conocer los resultados.
Las asambleas informativas tienen el objetivo de facilitar la participación y dar a conocer todo el proceso, además de ayudar a la ciudadanía a formular y presentar sus propuestas. El consistorio villero ha programado un calendario que se celebrará en distintos puntos del municipio, en el centro urbano y en los diferentes barrios. En el casco, en la Casa de la Juventud; en la AA.VV. Ntra. del Rosario de La Perdoma (26 de enero); en la AA.VV. Risco Caído-Paseo Domínguez Alfonso (27 de enero); en el Centro Municipal de Mayores de Benijos (28 de enero); en el local social de Aguamansa (29 de enero); en el Centro de Usos Múltiples de Camino de Chasna (3 de febrero); en la AA.VV. de Pinolere (4 de febrero); en la asociación vecinal de Los Pinos (5 de febrero); en la asociación de vecinos de San Antonio (9 de febrero).
El proceso de los Presupuestos Participativos 2026 cuenta este año con la financiación del Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería Insular de Acción Social, Inclusión, Voluntariado y Participación Ciudadana, que además de la subvención económica aporta el soporte digital que permite realizar todo el proceso de forma más cómoda, accesible y transparente.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de La Orotava reafirma su compromiso con la participación ciudadana, la transparencia y la implicación vecinal en la toma de decisiones que afectan al presente y futuro del municipio.