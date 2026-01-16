Canarias cerró 2025 con 6.634 casos de violencia machista con seguimiento policial

El Sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén-2) contabilizó a cierre de 2025 un total de 6.634 casos activos en Canarias, es decir, aquellos que tienen un seguimiento policial.
De todos los casos activos, 791 se consideran de especial relevancia: aquellos en los que, tras la valoración policial del riesgo, se detecta una combinación especial de indicadores que aumenta de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza violencia muy grave o letal sobre la víctima.
En concreto, hay 53 casos considerados de riesgo alto o extremo, 984 de riesgo medio y 5.597 de riesgo bajo, detalla el Instituto Canario de Estadística (Istac).
A finales de 2025 existían 97 casos activos con menores en situación de riesgo, de los cuales 88 son de riesgo medio y nueve presentaban un riesgo alto.
El 45% de las mujeres que están dentro de VioGén-2 tiene entre 31 y 45 años.
Por provincias, 2.586 de los casos activos en Canarias corresponden a la de Las Palmas, y 4.048 a la de Santa Cruz de Tenerife.
A lo largo de 2025 el sistema VioGén-2 contabilizó en Canarias 67.207 casos, de los cuales al cierre del ejercicio 60.165 constaban como inactivos y 408, supervisados.