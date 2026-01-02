borrasca francis

Tenerife Norte, entre los aeropuertos más afectados por la borrasca Francis: todas las cancelaciones y desvíos en Canarias

La Aemet ya advertía desde esta mañana de turbulencias severas en las Islas
Tenerife Norte, entre los aeropuertos más afectados por la borrasca Francis. Aemet Canarias
Ocho cancelaciones y nueve desvíos se han producido este viernes en los aeropuertos de La Palma, Tenerife y El Hierro por la tormenta Francis que afecta a Canarias.

La Palma es la isla más perjudicada con siete desvíos y siete cancelaciones, según ha informado a EFE Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).

En el aeropuerto de La Palma se ha registrado un desvío a Gran Canaria, cuatro a Tenerife Norte y dos a Tenerife Sur.

También cuatro cancelaciones de vuelos previstos a Tenerife Norte , dos a Gran Canaria, uno a Tenerife Sur y otro vuelo desde Tenerife Norte a La Palma.

En el aeropuerto de El Hierro tuvieron lugar un desvío a Gran Canaria y una cancelación a Tenerife Norte.

Y en Tenerife Norte un desvío de un vuelo de Sevilla que aterrizó en Gran Canaria.

