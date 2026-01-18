El temporal complica los vuelos: 11 desvíos y 26 cancelaciones en Tenerife Norte

El temporal de lluvia y viento y la presencia de niebla han provocado a lo largo de este domingo once desvíos y 26 cancelaciones en el aeropuerto de Tenerife Norte más otro vuelo desviado en el de La Palma, según el último balance actualizado de Aena.
Entre los vuelos desviados en Tenerife Norte, todos salvo uno que regresó a Gran Canaria han acabado aterrizando en Tenerife Sur.
Se trata de dos vuelos que partieron de Gran Canaria, uno de Bilbao, tres de Madrid, uno de Barcelona, uno de Alicante y uno de El Hierro.
En cuanto a las cancelaciones, los vuelos afectados son uno con salida desde El Hierro, dos de Gran Canaria, uno de Fuerteventura, uno de Lanzarote y cinco de La Palma; además de uno que tenía previsto despegar desde Tenerife Norte rumbo a Bilbao, cuatro a La Palma, tres a Fuerteventura, tres a El Hierro, cuatro a Gran Canaria y uno a Lanzarote.
En el caso del aeropuerto de La Palma, un avión procedente de Madrid acabó aterrizando en Tenerife Sur.