Los centros ciudadanos de La Laguna se convierten este mes de febrero en el epicentro de la actividad social y cultural del municipio. El área de Participación Ciudadana ha diseñado una ambiciosa programación que llegará a los 47 centros repartidos por todos los barrios y pueblos, ofreciendo talleres y cursos para personas de todas las edades.
Esta iniciativa busca fortalecer el tejido comunitario mediante propuestas que nacen de la colaboración directa con asociaciones vecinales y colectivos sociales.
Salud, cultura y formación digital Dentro de la oferta de los centros ciudadanos de La Laguna, destacan las actividades enfocadas al bienestar físico. Los vecinos podrán inscribirse en sesiones de pilates, yoga, entrenamiento funcional, taichí o zumba. Además, se mantiene una apuesta firme por el envejecimiento activo a través de talleres de estimulación cognitiva.
La cultura también tiene un peso fundamental este mes. Los centros acogerán clases de:
- Teatro, música y danza.
- Pintura y manualidades.
- Alfabetización digital y apoyo educativo para los más jóvenes.
Fomento de la participación real El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, ha subrayado que los centros ciudadanos de La Laguna son una “herramienta fundamental” para la vida comunitaria. Según explica el edil, el objetivo es acercar el ocio y la formación a cada rincón del municipio, permitiendo que la ciudadanía se implique activamente en su entorno más cercano.