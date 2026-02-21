La Aemet endurece los avisos por calima en Canarias: el polvo sahariano afectará “especialmente” al cierre del Carnaval

El cierre del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y del resto del Archipiélago estará marcado por un empeoramiento notable de la calidad del aire. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por polvo en suspensión en todas las islas, un episodio que reducirá la visibilidad a apenas 3.000 metros y que coincidirá con el Domingo de Piñata.
Según el mapa de avisos de la agencia, el fenómeno comenzará a intensificarse desde la madrugada de este domingo en las islas orientales, extendiéndose de forma generalizada al resto del territorio a medida que avance la jornada.
La calima será especialmente significativa en las vertientes este y sur, afectando inicialmente a las medianías para terminar descendiendo hasta el nivel del mar.
Cronología del polvo sahariano por islas
El avance de la masa de aerosoles africanos, captada ya por el Servicio de Monitorización de Copernicus (CAMS) desde el espacio, seguirá un patrón progresivo:
- Lanzarote y Fuerteventura: El aviso se activa desde la medianoche del domingo, con concentraciones máximas durante la primera mitad del día.
- Gran Canaria: El riesgo comenzará a las 06:00 horas, afectando primero a las cumbres y medianías.
- Tenerife y La Gomera: Los avisos amarillos entrarán en vigor a partir de las 09:00 horas, afectando al Domingo de Piñata del Carnaval chicharrero.
- El Hierro y La Palma: La calima llegará con mayor fuerza entre el mediodía y la tarde del domingo.
La situación no remitirá con el inicio de la semana, ya que la Aemet mantiene los avisos activos durante todo el lunes, con especial incidencia en las islas montañosas.
Sanidad lanza un aviso urgente ante las fiestas
Ante la llegada de este episodio, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha emitido una serie de recomendaciones urgentes, especialmente dirigidas a grupos de riesgo como niños, mayores y personas con patologías respiratorias o cardíacas.
Se aconseja evitar realizar esfuerzos físicos prolongados al aire libre y mantenerse hidratados.
Las autoridades advierten de que las concentraciones elevadas de partículas pueden desencadenar crisis asmáticas o agravar enfermedades como el EPOC, recomendando que, en caso de sentir dificultad para respirar, se contacte de inmediato con el 1-1-2.