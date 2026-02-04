Los restos de un frente dejarán lluvias y viento en Canarias: la Aemet señala las zonas más afectadas

Canarias continuará en las próximas horas bajo la influencia de un episodio de inestabilidad provocado por los restos de un frente atlántico. Según la previsión de la Aemet, para mañana jueves, 5 de febrero, se esperan precipitaciones débiles, aumento de la nubosidad y viento fuerte, con especial incidencia en las zonas altas del Archipiélago.
El conjunto de las Islas permanece en situación de prealerta por fenómenos costeros, mientras que la Aemet mantiene el aviso amarillo por este mismo fenómeno en Tenerife, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura.
Como fenómeno significativo, la agencia estatal advierte de probables rachas muy fuertes de viento del oeste en las cumbres centrales de Tenerife, sin descartar que este episodio también se produzca en las cumbres del resto de las Islas occidentales, especialmente a últimas horas del día.
Lluvias débiles y cielos nubosos, según la previsión de la Aemet
En las islas más orientales, la previsión apunta a cielos nubosos durante buena parte de la jornada, tendiendo a poco nuboso por la tarde, aunque volverán a cubrirse a últimas horas, cuando no se descartan precipitaciones débiles.
En las islas montañosas, se esperan cielos nubosos en las vertientes norte y oeste, con lluvias débiles que comenzarán a partir del mediodía en las islas más occidentales y que podrían alcanzar Gran Canaria al final del día. En el caso de La Palma, la Aemet señala que las precipitaciones podrían ser localmente moderadas en el norte y oeste de la Isla.
En el resto de zonas, predominarán los intervalos nubosos, con cielos poco nubosos durante las horas centrales del día y la tarde.
Viento fuerte en cumbres
El viento será otro de los elementos destacados del día. Soplará del suroeste, flojo a moderado, en las islas orientales, mientras que en el resto del Archipiélago será de componente oeste moderado.
En las cumbres centrales de Tenerife, se espera viento fuerte del oeste, con rachas muy fuertes. En las cumbres del resto de las Islas occidentales, el viento será moderado, aumentando a fuerte a últimas horas, cuando tampoco se descartan rachas muy intensas.
Temperaturas sin grandes cambios
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero ascenso, con valores que rondarán los 22 grados de máxima en las capitales. En Las Palmas de Gran Canaria, se prevén temperaturas entre 16 y 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 17 y 22 grados.
La Aemet recomienda extremar la precaución en zonas costeras y de cumbre, especialmente ante el fuerte oleaje y las rachas de viento previstas para las próximas horas.