La lluvia amenaza al primer viernes de Carnaval: esto dice la Aemet

La previsión meteorológica para este viernes indica que habrá un predominio de los cielos despejados en general, salvo intervalos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles en horas centrales, así como en litorales y en el oeste por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo descensos que podrán ser incluso notables en zonas del interior. Los termómetros oscilarán, asimismo, entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado de componente norte, con intervalos de fuerte, e irá intensificándose por la tarde y girando a nordeste.
No se descartan rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día en la vertiente noroeste, en la Dorsal de Tenerife y al sur de ésta, especialmente en medianías de El Rosario y La Candelaria, así como en el resto de la vertiente sureste a partir de la tarde, sin descartarlas puntualmente en dichas zonas en el resto del día.
Por su parte, en costas suroeste, predominará el régimen de brisas.
En el norte de Gran Canaria habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos al principio y al final del día y, también, en horas centrales cuando son probables lluvias débiles y ocasionales; estando el resto de zonas con cielos poco nubosos o despejados.
Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos al principio y al final del día, además de en las horas centrales, cuando habrá baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en el norte y oeste, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso en costas y con descensos moderados a notables en zonas de interior. Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 17 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al viento, soplará moderado de componente norte con intervalos de fuerte, intensificándose por la tarde y girando a nordeste. Probabilidad de rachas localmente muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y este a partir de la tarde, sin descartarlas puntualmente en dichas zonas durante el resto del día. Brisas en costas del suroeste.