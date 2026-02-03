La Aemet anuncia más lluvia y viento en Canarias: la previsión para los próximos días

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado su previsión del tiempo para Canarias de cara al miércoles 4 y el jueves 5 de febrero, con un escenario que irá de la estabilidad generalizada a un progresivo empeoramiento, especialmente por el viento en las islas occidentales y zonas de cumbre.
Miércoles: nubes y temperaturas sin grandes cambios
Para el miércoles, la Aemet no espera fenómenos meteorológicos significativos en el Archipiélago. La jornada estará marcada por intervalos nubosos, con predominio de nubes bajas a primeras horas y de nubes altas hasta últimas horas de la tarde, en general.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con mínimas estables o en ligero descenso y máximas sin variaciones relevantes o en ligero ascenso.
En cuanto al viento, será flojo de componente oeste, aumentando durante la tarde. En zonas de cumbre, el viento soplará moderado del oeste.
En las capitales de provincia, la Aemet prevé:
- Las Palmas de Gran Canaria: mínimas de 16 ºC y máximas de 23 ºC
- Santa Cruz de Tenerife: mínimas de 16 ºC y máximas de 21 ºC
Jueves: aviso por rachas muy fuertes en cumbres de Tenerife
La situación meteorológica cambiará de forma más notable el jueves 5 de febrero, cuando la Aemet advierte de probables rachas muy fuertes de viento del oeste en las cumbres centrales de Tenerife, un fenómeno que no se descarta también en las cumbres del resto de islas occidentales.
Durante la mañana, el tiempo será nuboso en general en las islas orientales, tendiendo a poco nuboso por la tarde, con precipitaciones débiles a últimas horas del día.
En las islas montañosas, el cielo estará nuboso en las vertientes norte y oeste, con lluvias débiles, que comenzarán a mediodía en las islas occidentales y alcanzarán Gran Canaria a últimas horas. En La Palma, se esperan precipitaciones moderadas.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero ascenso, mientras que el viento del suroeste soplará flojo a moderado en las islas orientales y de componente oeste moderado en el resto.
En las cumbres centrales de Tenerife, el viento será fuerte del oeste, con alta probabilidad de rachas muy fuertes. En otras cumbres occidentales, el viento pasará de moderado a fuerte a últimas horas.
Las temperaturas previstas en las capitales serán:
- Las Palmas de Gran Canaria: mínimas de 16 ºC y máximas de 24 ºC
- Santa Cruz de Tenerife: mínimas de 17 ºC y máximas de 22 ºC
La Aemet recomienda precaución en zonas altas y de cumbre, especialmente durante la jornada del jueves, ante el riesgo asociado a las rachas de viento muy fuertes.