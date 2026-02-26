Normalidad relativa en los aeropuertos de Tenerife pese a la DANA: solo un vuelo desviado

El paso de la DANA por Canarias ha tenido pocos efectos en la operativa aeroportuaria durante la tarde de este jueves, 26 de febrero de 2026, con el desvío de un vuelo en el aeropuerto de Tenerife Norte.
Según confirman fuentes de AENA, el vuelo afectado, procedente de Madrid, tenía previsto aterrizar en el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, pero finalmente tuvo que ser redirigido al aeropuerto de Tenerife Sur.
Niebla y baja visibilidad en Los Rodeos
Durante la jornada, el perfil oficial de Controladores Aéreos en la red social X ha advertido de la presencia de niebla en el aeropuerto de Tenerife Norte, lo que ha obligado a activar los “Procedimientos de Baja Visibilidad“.
Esta situación ha provocado maniobras frustradas —cuando un avión no puede completar el aterrizaje por seguridad— y demoras en algunas operaciones, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vuelos.