Alexia Hernández, candidata: “Fui a alquilar un traje y salí como candidata a Reina del Carnaval”

Alexia Hernández Adrián será la octava candidata en la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, donde lucirá la fantasía Tenerife, diseñada por Juan Carlos Armas, en representación del Centro Comercial Alcampo La Laguna. Con 19 años, se define como una joven familiar, sensible y cercana, marcada por la alegría y la resiliencia. Es quiromasajista de profesión y recientemente se ha formado como auxiliar de vuelo. El arte y el Carnaval han sido constantes en su vida: estudió música, piano, canto y diferentes estilos de danza, y ha formado parte de la comparsa Son Bahía, experiencia que la ha conectado aún más con la fiesta desde dentro. Trilingüe en español, inglés y francés, ha vivido en el extranjero, etapa que amplió su mirada y reforzó su carácter abierto y soñador. Para Alexia, el Carnaval es identidad y emoción, un sentimiento que ahora vivirá desde el escenario mientras se prepara para representar a Canarias en Miss Mundo España.
– ¿Qué te llevó a ser candidata a Reina del Carnaval?
“Siempre digo que esta historia es como cumplirle el sueño a esa niña de cinco años que soñaba con estar algún día ahí arriba. Todo surgió de forma muy natural: fui a alquilar un traje de Juan Carlos Armas, me probé un vestido y al salir él me miró con los ojos iluminados y me dijo que quería que yo fuera su próxima candidata. Fue algo totalmente inesperado y muy emocionante. Desde el primer momento hubo una conexión muy genuina entre los dos, un clic sincero que se ha ido fortaleciendo con el trabajo, los ensayos y la preparación”.
– ¿Tres cualidades de tu diseñador, Juan Carlos Armas?
“Apasionado, humano y generoso. Además, es una persona cercana y de gran corazón, y eso es lo que hace que sus diseños tengan alma”.
– ¿Cómo describirías, sin desvelar nada, tu fantasía?
“Tenerife es sinónimo de identidad y representa muy bien lo que somos y lo que sentimos por nuestra isla sin necesidad de explicarlo todo con palabras. Es elegante, potente y emotiva: no solo un traje bonito, sino una historia. Cuando salga al escenario espero que el público la viva conmigo, porque es de esas fantasías que se entienden desde el corazón. Todo el proceso está lleno de momentos especiales: días de risas, de trabajo intenso, de algún rasguño y de muchas emociones que me tocan el corazón. En el taller cada jornada es una aventura y siempre pasa algo que vuelve a sorprenderme por dentro. Lo más bonito es que todo se vive en equipo”.
– ¿Cómo te preparas cada día para ser candidata?
“He mantenido mi rutina deportiva y he reforzado especialmente el trabajo de piernas, empuje y core para poder arrastrar el traje con seguridad y confianza. También cuido el descanso, la alimentación y la parte mental para estar tranquila y centrada, disfrutando del proceso sin presión. Además, paso muchas horas en el taller colaborando con el equipo y aprendiendo de cada paso”.
– Háblame de tu patrocinador.
“Mi patrocinador es el Centro Comercial Alcampo La Laguna y estoy muy agradecida, especialmente a su director, don Ramón Pérez Andón, por apostar una vez más por el Carnaval y por mantener viva nuestra tradición. Desde el primer momento me han hecho sentir muy arropada y cuidada, y para mí es un orgullo enorme llevar esta banda”.
– ¿Carnaval de calle o de grupos?
“Me quedo con el Carnaval de calle porque es el que he vivido desde pequeña, con mi familia y amigos, disfrutando de esa libertad, espontaneidad y alegría que lo hacen tan especial. Ahora que he conocido el Carnaval de grupos desde dentro, admiro profundamente el trabajo, la disciplina y el amor que hay detrás pero creo que ambos mundos se complementan y juntos forman la verdadera esencia del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife”.
– Tu disfraz perfecto
“Me considero un poco friki de los superhéroes y casi todos los años elijo disfraces de esa temática porque es la que más me divierte, como Ironman, Batman, Catwoman o Spider-Man”.