Alianara León, candidata: “Mi abuela decía: Tú, algún día, cuando seas grande, vas a estar encima de ese escenario”

Graduada en Logopedia y actualmente estudiante del Máster de Atención Temprana, Alianara se define como una persona “muy familiar y empática”, apasionada por la comunicación y por aprender de cada experiencia. Para ella, el Carnaval ha sido siempre parte esencial de su vida, por lo que subir al escenario supone “cumplir un sueño muy especial”, que afronta con ilusión, entrega y gratitud.
¿Qué te llevó a ser candidata a Reina del Carnaval?
“Desde muy pequeña veía todas las galas de la Reina por la tele junto a mi familia y recuerdo cómo mi abuela me decía: “Tú, algún día, cuando seas grande, vas a estar encima de ese escenario”. Y así fue como la vida me juntó con mi diseñador, y la confianza que ha depositado en mí es increíble. Tras mi experiencia como Miss Global España 2024, confío plenamente en su preparación y en su forma de trabajar, así que cuando surgió la propuesta fue un sí rotundo, con muchísima ilusión y con muchas ganas de disfrutar el proceso al máximo”.
¿Tres cualidades de tu diseñador, Yosué Riverol?
“Podría decir mil cualidades, pero creo que las que más destacan son su pasión, dedicación y perseverancia. Es una persona muy profesional, con una imaginación increíble y que cuida cada detalle para que todo tenga sentido.”
¿Cómo describirías, sin desvelar nada, tu fantasía?
“Es una fantasía con historia, con autenticidad, fuerza escénica y pensada para emocionar y llegar al público. Me encantaría que sintieran y se sintieran parte del traje”.
Una anécdota del proceso de trabajo
“Hay muchas, pero de las más divertidas es que en la nave en la que estamos trabajando hace muchísimo frío y hemos terminado pegando piedras en bata y con babuchas de estar por casa”.
¿Cómo te preparas cada día desde que supiste que ibas a ser candidata?
“Me preparo con mucha disciplina y constancia: cuido mi alimentación, entreno, ensayo los movimientos y también trabajo la parte mental. Intento disfrutar cada día porque esta experiencia es única”.
Háblame de tus patrocinadores
“Mis patrocinadores son fundamentales en este camino. Me han apoyado desde el primer momento y confían plenamente en el proyecto, aportando su granito de arena para que todo salga adelante. Por supuesto, me siento muy orgullosa de poder representarlos”.