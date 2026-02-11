Sanidad desbloquea la redacción del proyecto del Hospital del Sur, pero su ampliación se aleja del actual mandato

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha anunciado hoy la licitación de la contratación de la redacción del proyecto para la ampliación y reforma del Hospital del Sur, con una inversión de 1.097.245 euros. La contratación, incluye un plazo de redacción de diez meses.
En la práctica, el anuncio confirma que, atendiendo a los plazos de redacción, licitación y supervisión técnica, la ampliación del Hospital del Sur no dará lugar a avances constructivos durante el presente mandato, salvo sorpresa mayúscula.
Todo ello pese a tratarse de una infraestructura sanitaria prioritaria para una comarca con fuerte crecimiento demográfico, elevada presión asistencial y una percepción sostenida de desigualdad territorial.
La llamada “Fase I” del proyecto contempla la finalización de dos módulos ya construidos pero abandonados desde hace más de una década, así como la creación de nuevas unidades como Cuidados Críticos, Hemodinámica y una Unidad de Hospitalización. También se prevé la ampliación del bloque quirúrgico y servicios como Urgencias, Consultas Externas y Diagnóstico por la Imagen, además de una red de circulaciones internas que mejore la operatividad del complejo hospitalario .
Desde el Ejecutivo regional se defiende que en estos años se ha reforzado la cartera de servicios del hospital con nuevas unidades como Cuidados Paliativos, Hospital de Día Oncológico, Atención Temprana y nuevos equipos diagnósticos. Sin embargo, esos avances parciales no modifican el hecho de que la infraestructura principal sigue sin responder a las necesidades reales de una población que supera los 200.000 residentes y que continúa dependiendo del Hospital Universitario de La Candelaria para muchas especialidades.
4 décadas de demoras
Este nuevo paso se enmarca dentro de un proceso que acumula más de cuatro décadas de demoras, interrupciones y promesas no cumplidas. Fue en 1978 cuando el Gobierno central, a través del Instituto Nacional de la Salud, presupuestó por primera vez la construcción de un hospital en el sur de la isla, con una inversión inicial de 70 millones de pesetas.
Las obras no comenzaron hasta 2005 y fueron paralizadas posteriormentez La reanudación no se produjo hasta 2014 y no fue hasta mayo de 2015 cuando se trasladó el antiguo CAE de El Mojón a las nuevas instalaciones.
Finalmente, la entrada en funcionamiento del hospital se formalizó ese mismo año, aunque las primeras camas hospitalarias no estuvieron disponibles hasta julio de 2016.
En enero de 2023, bajo el mandato del PSOE en el del ejecutivo autonómico y del Cabildo de Tenerife,, se firmó la segunda adenda al convenio de colaboración entre ambas administraciones.
En ese acuerdo, el Cabildo cedía el suelo y la estructura de obra inacabada a la Comunidad Autónoma para acometer la ampliación del hospital, mientras que el Gobierno regional se comprometía a entregar los barracones del antiguo CAE, en los que está previsto construir un centro sociosanitario.
Durante 2025, el Hospital del Sur atendió 63.487 consultas, realizó 4.495 intervenciones quirúrgicas, asistió 63.761 casos urgentes y administró 6.498 tratamientos en los distintos hospitales de día y 145.744 pruebas funcionales y radiológicas para el diagnóstico y seguimiento de patologías de la población del sur de Tenerife.