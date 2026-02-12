Aviso al tráfico en Santa Cruz de Tenerife: una avería de agua obliga a cortar un carril en plena Rambla

Si circulas por la Rambla de Santa Cruz de Tenerife en sentido de entrada a la ciudad, toma nota: el carril derecho permanece cerrado por una avería en la red de distribución de agua potable a la altura del cruce con la calle Jesús y María.
Operarios de Emmasa, la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Grupo Sacyr), trabajan desde primera hora en la reparación de la incidencia, localizada en la acera junto al carril afectado.
Tráfico desviado al carril izquierdo
El cierre afecta únicamente al carril derecho, mientras que la circulación se mantiene por el carril izquierdo, que está debidamente señalizado. La medida busca garantizar la seguridad y agilizar los trabajos.
¿Hasta cuándo durarán las obras?
El tiempo estimado de reparación es de aproximadamente cuatro horas, por lo que se prevé que la actuación quede finalizada en torno a las 15:00 horas, siempre que no surjan complicaciones adicionales.
Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se pide máxima precaución a los conductores que transiten por la zona y comprensión ante las molestias que pueda generar esta intervención puntual.