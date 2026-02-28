Aviso naranja por viento y oleaje en La Gomera y amarillo en el resto de Canarias

La caída de ramas, de postes de tendido eléctrico o de planchas metálicas fueron ayer las principales incidencias por las fuertes rachas de viento que han afectado a Canarias en las últimas horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, que agregó que también se produjeron algunos desprendimientos en carreteras por la acumulación de lluvia. Unas 3.619 hogares sufrieron el corte del suministro eléctrico en Arona, Adeje y Vilaflor por el vendaval.
Por otro lado, Aena explicó que el viento provocó ayer la cancelación de los dos vuelos de la mañana en el aeropuerto de La Gomera, con destino Gran Canaria y Tenerife. De igual modo, se produjeron dos desvíos de vuelos en las últimas horas, uno de ellos procedente de Sevilla y que debía haber aterrizado en Gran Canaria, que tuvo que volar hasta Tenerife Sur.
El Cabildo de Tenerife procedió a la reapertura de los accesos por carretera al Parque Nacional del Teide, una vez finalizados los trabajos de retirada de nieve de la calzada y comprobada la seguridad de las vías, sin presencia de hielo sobre el asfalto.
En concreto, las carreteras TF-24 y TF-21 fueron habilitadas nuevamente al tráfico tras permanecer cerradas durante la noche del jueves debido a la acumulación de hielo y nieve, una medida adoptada de forma preventiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los equipos de intervención. Los servicios de conservación de carreteras trabajaron desde primeras horas para retirar la nieve acumulada y acondicionar la calzada, permitiendo así restablecer la circulación con normalidad, detalló la Corporación insular. Cuatro puntos del Archipiélago registraron rachas de viento por encima de los 100 kilómetros por hora, informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): Izaña (115), Tasarte, en Gran Canaria (107), idéntico registro que en Alto Igualero, en La Gomera y Cuevas del Pinar (104).
MENOS LLUVIAS
Las lluvias no fueron tan intensas en la jornada del jueves. Las principales cantidades se midieron en Izaña (17,6), Vallehermoso, en La Gomera, (5,8) y el Roque de los Muchachos, en La Palma (5,6). Respecto a las temperaturas, la máxima en el Archipiélago la marcó Maspalomas (28,5), seguida por el aeropuerto Tenerife Sur (28,3) y Güímar (27,2).
La Aemet mantiene el aviso amarillo para hoy por viento y oleaje en todas las islas excepto en La Gomera (naranja). Se esperan rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste que, en el caso de la Isla Colombina, pueden superar los 90 kilómetros por hora durante la primera mitad del día. La mejor noticia es que la calima comenzará a retirarse hoy.
Mañana se espera que mejoren las condiciones atmosféricas, aunque el viento seguirá soplando con intensidad alta hasta el mediodía. La Agencia Estatal de Meteorología desactivará los avisos en la segunda mitad del día.