Ni temblores en Málaga ni perros inquietos: los bulos que circulan sobre los enjambres sísmicos en el Teide

El aumento de la actividad sísmica registrado en el entorno de Las Cañadas del Teide ha provocado en las últimas semanas una oleada de desinformación en redes sociales, con la difusión de bulos sobre una supuesta “erupción” volcánica en Tenerife.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado alrededor de 6.000 terremotos durante el último enjambre sísmico detectado en la zona, que se prolongó durante 32 horas, desde la medianoche del domingo hasta las 08.00 horas del martes.
Ante esta situación, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha hecho un llamamiento público a la población para que actúe “con serenidad” ante las informaciones que circulan en Internet sobre el incremento de la actividad volcánica en la Isla. Desde la institución insular aseguran que ya se trabaja en tareas de divulgación, información y preparación dirigidas a la ciudadanía.
“El Teide es probablemente el volcán más vigilado del mundo”, ha subrayado Dávila durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Vídeos manipulados, imágenes creadas con IA y teorías sin base científica
En paralelo a la actividad sísmica registrada, el 112 Canarias ha advertido de la difusión de contenidos que no proceden de fuentes oficiales y que podrían generar incertidumbre y confusión entre la población.
Entre los mensajes que han circulado en redes sociales destacan afirmaciones que vinculan temblores registrados en puntos de la Península: “Los temblores en la parte occidental de Málaga no paran, anoche uno a poca profundidad en Almería… parece que el Teide está dando señales de despertar”. Alguno de estos ejemplos han sido compartidos por los informativos de Radio Televisión Canaria.
También se han difundido publicaciones sobre un presunto comportamiento anómalo de animales en Tenerife, así como vídeos en los que supuestamente se observa humo saliendo del pico del Teide, sonidos procedentes del subsuelo o imágenes generadas con inteligencia artificial que simulan actividad volcánica.
Sexto enjambre sísmico en tres semanas
Según ha informado el Cabildo, este martes, a las 20.00 horas, Tenerife registraba ya su sexto enjambre sísmico en casi tres semanas, lo que ha motivado una nueva reunión del comité científico del PEVOLCA, prevista para este viernes a partir de las 10.00 horas, con el objetivo de actualizar la situación.
Desde los servicios de emergencia se insiste en la importancia de consultar únicamente información procedente de canales oficiales y evitar compartir contenidos no verificados que puedan contribuir a la propagación de bulos sobre el Teide o generar alarma social innecesaria en la Isla.
Terremoto de magnitud 4.1 se siente en gran parte de Tenerife
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este mediodía, concretamente a las 12:26 horas (hora canaria), un terremoto de magnitud 4.1 mbLg localizado en la zona del Volcán de Enmedio, en el canal que separa las islas de Tenerife y Gran Canaria.
El movimiento sísmico, que se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, ha sido ampliamente sentido por la población en diversos puntos de la geografía tinerfeña.
El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) ha incidido en que “este terremoto no tiene relación alguna” con la sismicidad volcánica registrada en Tenerife en las últimas semanas.