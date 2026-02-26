Un terremoto de magnitud 4.1 se siente en gran parte de Tenerife: “Vibraba toda la habitación”

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este mediodía, concretamente a las 12:26 horas (hora canaria), un terremoto de magnitud 4.1 mbLg localizado en la zona del Volcán de Enmedio, en el canal que separa las islas de Tenerife y Gran Canaria.
El movimiento sísmico, que se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, ha sido ampliamente sentido por la población en diversos puntos de la geografía tinerfeña.
Dada su magnitud y la profundidad del hipocentro, el temblor ha generado numerosos reportes de ciudadanos que han percibido el movimiento de forma nítida.
En municipios como Arico, los testimonios describen una vibración que se prolongó durante aproximadamente 5 segundos, llegando a manifestar algunos vecinos que “vibraba toda la habitación” durante el evento.
¿Dónde se ha sentido el terremoto?
El IGN ha actualizado la lista de poblaciones donde el sismo ha sido percibido con distintas intensidades. El movimiento no solo ha sacudido Tenerife, sino que también ha llegado a varios puntos de Gran Canaria, percibido en más de un centenar de núcleos poblacionales de las dos islas capitalinas.
Percepción moderada
En estas zonas, el temblor ha sido sentido claramente en el interior de edificios, llegando a asustar a algunos vecinos:
- Tenerife: La Orotava (casco y Benijos), Los Realejos (Cruz Santa), Santa Cruz de Tenerife (El Cardonal, El Rosarito, Los Campitos), Los Silos (Aregume), Güímar (El Escobonal, El Socorro, Pájara), Arafo (El Carretón), Arico (La Degollada) y Santa Úrsula (Pino Alto).
- Gran Canaria: Las Palmas de Gran Canaria, Agaete (casco y Urb. La Suerte), Gáldar (Los Quintanas), Santa María de Guía, Valsequillo y Vega de San Mateo (Las Longueras).
Sentido por numerosos vecinos
El movimiento ha sido percibido de forma nítida, especialmente en plantas altas:
- Tenerife: Santa Cruz (Acorán, Barranco Grande, Llano del Moro, San Andrés, Santa María del Mar, Veredillas), La Laguna (El Ortigal, Guajara, Los Rodeos, Taco), Arona (Buzanada y Los Cristianos), Candelaria (casco, Aroba, Barranco Hondo, Igueste), Güímar (Chacaica, San Juan), Arafo, Granadilla (Cruz de Tea, San Isidro), San Miguel (Guargacho), La Orotava (El Sauce, La Florida), Puerto de la Cruz (El Durazno, San Fernando), Los Realejos (La Carrera, San Agustín, San Vicente), Tacoronte (El Cantillo, Las Toscas), La Victoria, La Matanza, El Rosario (Radazul Bajo, Tabaiba Alta), Santa Úrsula (Tosca Barrios) y La Esperanza.
- Gran Canaria: La Aldea de San Nicolás y Gáldar (San Isidro).
Percepción leve
Sentido de forma puntual por personas en reposo:
- Tenerife: Santa Cruz de Tenerife (centro, Alisios, Añaza, El Sobradillo, La Gallega, María Jiménez, Tincer), La Laguna (Bajamar, Finca España, Geneto, Gracia, Guamasa, San Lázaro, Los Andenes), Arona (Palm-Mar, Cho, Guaza), Granadilla (El Médano, Chimiche, El Salto), Guía de Isora (Chío), Santiago del Teide (Puerto de Santiago), Tegueste, El Sauzal (Ravelo), La Matanza (Acentejo), Los Silos (El Casco) y San Bartolomé de Tirajana (Montaña La Data, Gran Canaria).
- Gran Canaria: Teror (Barrio del Pino, El Hoyo), Moya (Hoyas del Cavadero), Gáldar (Barrial), Valsequillo (Los Juagarzos) y Santa María de Guía (Cuesta de Caraballo).
El terremoto no está relacionado con los movimientos bajo el Teide
El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) ha incidido en que “este terremoto no tiene relación alguna” con la sismicidad volcánica registrada en Tenerife en las últimas semanas.
El movimiento sísmico ha tenido lugar en el Volcán de Enmedio, una de las zonas de mayor actividad sísmica del Archipiélago, situada en una falla submarina entre las dos islas capitalinas.
Aunque la sismicidad es habitual en este punto, los terremotos que superan la magnitud 4 suelen generar una mayor preocupación entre la población al ser claramente perceptibles en las viviendas.
No se han reportado daños materiales ni personales de consideración.
Recomiendan a la población que haya detectado el temblor que rellene el cuestionario de IGN, para ubicar con exactitud las zonas en las que se ha sentido.