Buscan ayuda para un gato abandonado en La Orotava cuyo propietario ha fallecido

La voz de alerta fue dada hace unos días por un vecino al Ayuntamiento de La Orotava, quien advirtió de la situación de un gato cuyo propietario falleció hace cerca de un mes. Desde entonces, el animal lleva más de un mes en el mismo lugar, el tejado de la vivienda, ubicada en el número 67 de la calle Pescote, en la Villa de Arriba, y su estado físico no parece adecuado.
Según los vecinos, desde el Ayuntamiento indican que una persona se encarga de alimentarlo pero el gato sigue allí y sin supervisión ni valoración veterinaria visible.
Desde el área de Seguridad indican que hasta el momento no se ha podido acceder a la vivienda debido a que se estaban investigando las causas del fallecimiento de su propietario.
Una vez que la Guardia Civil ha confirmado que ha sido por causas naturales, se está en condiciones de entrar. Sin embargo, también se ha averiguado que la vivienda no está abandonada y que es un familiar quien alimenta al gato, puesto que los vecinos y vecinas han visto a esta persona a quien desde el Ayuntamiento se está intentando localizar para ver si se puede hacerse cargo. Caso contrario, el Ayuntamiento buscará una solución para poder rescatarlo y llevarlo a un lugar seguro donde reciba la atención que merece.
Necesidad de construir un refugio comarcal
Cabe recordar que en el mandato anterior, los concejales y concejalas del Valle a los que se sumaron los de Santa Úrsula y San Juan de la Rambla, se unieron para plantear posibles soluciones comunes ante la problemática que se encuentran en el ámbito animal en sus respectivos municipios.
Entre otras cosas, plantearon la necesidad de reiniciar el proyecto de construir un refugio comarcal en la zona Norte de la Isla, que permitiría albergar a animales perdidos o abandonados.